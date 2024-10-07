Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις καταδίκασαν σήμερα Δευτέρα τη Χαμάς στην επέτειο της επίθεσης στο Ισραήλ, ενώ επανέλαβαν τη δέσμευση της κυβέρνησής τους να εδραιώσει τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Σε αυτή την επίσημη επέτειο, ας γίνουμε μάρτυρες της ανείπωτης βαρβαρότητας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και της ομορφιάς των ζωών που κλάπηκαν εκείνη την ημέρα», αναφέρει ο Μπάιντεν σε δήλωση.

Ο πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται κάθε μέρα τους περισσότερους από 100 ομήρους που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία και τις οικογένειές τους. Ορκίστηκε ότι η κυβέρνησή του «δε θα τα παρατήσει ποτέ μέχρι να φέρουμε όλους τους εναπομείναντες ομήρους στο σπίτι με ασφάλεια».

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι «η ιστορία θα θυμάται επίσης την 7η Οκτωβρίου ως μια μαύρη μέρα για τον παλαιστινιακό λαό λόγω της σύγκρουσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εκείνη την ημέρα».

«Είναι πολύ περασμένη η ώρα για μια συμφωνία ομηρίας και κατάπαυσης του πυρός για να τερματιστεί η ταλαιπωρία αθώων ανθρώπων», υποστήριξε η Κάμαλα Χάρις. «Και πάντα θα αγωνίζομαι για να μπορέσει ο παλαιστινιακός λαός να πραγματοποιήσει το δικαίωμά του στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ασφάλεια και την αυτοδιάθεση» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

