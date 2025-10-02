Ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα εμφανίζεται να απορρίπτει το νέο αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας, θεωρώντας ότι στοχεύει στην εξόντωση της οργάνωση, ενώ την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ δείχνει μεγαλύτερη διάθεση συμβιβασμού, αλλά έχει περιορισμένη επιρροή, καθώς δεν ελέγχει τους ομήρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα φέρεται να δήλωσε στους μεσολαβητές που ήρθαν σε επαφή μαζί του ότι δεν συμφωνεί με το νέο αμερικανικό σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ φέρεται να θεωρεί πως το σχέδιο στοχεύει στην εξόντωση της Χαμάς, είτε το αποδεχθεί είτε όχι, και ως εκ τούτου είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου, που έχει ήδη γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από κάθε μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, Άραβες μεσολαβητές έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, και απάντηση από την οργάνωση θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, αν και κάποια μέλη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ εμφανίζονται πρόθυμα να αποδεχθούν ορισμένες προσαρμογές, η επιρροή τους είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχουν τον έλεγχο των ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση.

Πιστεύεται ότι απομένουν 48 όμηροι, από τους οποίους μόνο οι 20 εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί.

Ένα ακόμη αγκάθι για ορισμένα στελέχη της Χαμάς είναι ότι το σχέδιο απαιτεί να παραδώσουν όλους τους ομήρους μέσα στις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας, χάνοντας ουσιαστικά το μοναδικό τους διαπραγματευτικό χαρτί.

Παρά την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους, στο εσωτερικό της Χαμάς επικρατεί δυσπιστία ότι το Ισραήλ δεν θα επανεκκινούσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μόλις παραλάμβανε τους ομήρους, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της οργάνωσης στην Ντόχα με αεροπορική επιδρομή τον περασμένο μήνα, σε ευθεία πρόκληση προς τις ΗΠΑ.

Ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς φέρονται να αντιτίθενται και στην πρόβλεψη του σχεδίου για την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ και αραβικά κράτη μιας «προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα, την οποία θεωρούν νέα μορφή κατοχής.

Επιπλέον, στον χάρτη της σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ, προβλέπεται η δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη, αλλά αν εμπλέκεται το Ισραήλ είναι πιθανό να αποτελέσει επίσης σημείο τριβής.

Παράλληλα, από τότε που αποδέχτηκε το σχέδιο το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να υπαναχωρεί σε αρκετούς από τους όρους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ, επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορεί να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και ότι το Ισραήλ θα «αντισταθεί δια της βίας» στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Αυτό συγκρούεται με τους όρους του αμερικανικού πλαισίου, που προβλέπουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως, «πλην μιας παρουσίας ασφαλείας που θα παραμείνει έως ότου διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση της τρομοκρατικής απειλής στη Γάζα».

Το πλαίσιο αναφέρει επίσης ότι, μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο, μπορεί να υπάρξει «αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση».

Η Χαμάς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα αφοπλιστεί έως ότου ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

