Απειλές Πούτιν για τους Tomahawk: Θα πάμε σε νέα κλιμάκωση

Με νέα κλιμάκωση απειλεί το Κρεμλίνο, καθώς προειδοποίησε την Πέμπτη ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk για πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει λάβει γνώση των αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια τέτοια κίνηση και προειδοποίησε πως, αν συμβεί, θα δοθεί «κατάλληλη απάντηση» από τη Ρωσία.

«Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένας νέος σοβαρός γύρος έντασης που θα απαιτήσει επαρκή αντίδραση από τη ρωσική πλευρά», είπε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παραμένει εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, ούτε μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων».

Την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ουκρανικό αίτημα για προμήθεια πυραύλων Tomahawk.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας για την αποστολή πυραύλων cruise Tomahawk και για να δοθεί άδεια στο Κίεβο να πραγματοποιεί πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι πύραυλοι Tomahawk, με βεληνεκές τουλάχιστον 1.500 μιλίων, θα συνιστούσαν σημαντική ενίσχυση του ουκρανικού οπλοστασίου και θα παρείχαν δυνατότητα στην Ουκρανία να πλήξει ακόμη και τη Μόσχα, κάτι που η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση Μπάιντεν δίσταζε να επιτρέψει.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή, ο Κιθ Κέλογκ δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει την εκτέλεση μακρινών πληγμάτων με αμερικανικά όπλα, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχουν ιερά καταφύγια».

Η πώληση πυραύλων Tomahawk θα αποτελούσε σαφή μεταστροφή στη στάση του Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια περίοδο που η Ρωσία κατηγορείται για κλιμακούμενες προκλήσεις κατά χωρών του ΝΑΤΟ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ φάνηκε να αλλάζει γνώμη για τον πόλεμο, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως η Ουκρανία είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη που έχει χάσει, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «χάρτινο τίγρη».



