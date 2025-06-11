ΗΠΑ: Ο Τραμπ σχεδιάζει να στείλει έως και 9.000 μετανάστες στο Γκουαντάναμο

Σάλο έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει έως και 9.000 παράτυπους μετανάστες στο Γκουαντάναμο της Κούβας. Η απόφαση αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα, αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα. Τις πληροφορίες δημοσίευσαν η Washington Post και το Politico.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αλλοδαποί που εξετάζονται για μεταφορά στο κέντρο περιλαμβάνουν μετανάστες από το Βέλγιο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αϊτή, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Από τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ έχουν κρατήσει περίπου 500 μετανάστες στο Γκουαντάναμο, αλλά πηγές που γνωρίζουν τη μεταφορά δήλωσαν ότι το κέντρο προετοιμάζεται για ιατρικές εξετάσεις για 9.000 άτομα, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι αρκετά υγιείς για να σταλούν εκεί.

Το Γκουαντάναμο απόκτησε κακή φήμη μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, οπότε ένας μεγάλος αριθμός υπόπτων για τρομοκρατία στάλθηκε μετά τη σύλληψή τους από τον αμερικανικό στρατό, όπου φέρεται να βασανίστηκαν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το κέντρο κράτησης για τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Οι μεταφορές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από την Τετάρτη, με το σχέδιο οι κρατούμενοι να φιλοξενούνται προσωρινά στον Κόλπο του Γκουαντάναμο πριν απελαθούν στις χώρες προέλευσής τους.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από τον πρόεδρο, με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να επιδιώκει την εξασφάλιση περισσότερων συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, επιδιώκουμε να θέσουμε ως στόχο τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις για την ICE κάθε μέρα», δήλωσε ο Αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ στο Fox News τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδίαζε να αυξήσει αυτούς τους αριθμούς.

Η πλειονότητα των μεταφορών προέρχεται από φιλικά προς τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκά έθνη, κάτι που έχει ανησυχήσει ορισμένους Αμερικανούς διπλωμάτες, και ορισμένοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα φέρεται να προσπαθούν να πείσουν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να εγκαταλείψει το σχέδιο.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) κατέθεσε μήνυση με στόχο να αποτρέψει την κυβέρνηση από τη μεταφορά κρατουμένων στο Γκουαντάναμο. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί.

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούν την απειλή κράτησης στο Γκουαντάναμο για να τρομάξουν μετανάστες, να αποτρέψουν μελλοντική μετανάστευση, να προκαλέσουν αυτοαπελάσεις και να εξαναγκάσουν άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση να παραιτηθούν από αξιώσεις κατά της απέλασης και να δεχτούν την απέλαση αλλού», ανέφεραν οι δικηγόροι της ACLU σε ανακοίνωσή τους.

