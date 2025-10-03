The Times of Israel: Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ζητά αλλαγές

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροπολογιών, δήλωσε την Πέμπτη στους The Times of Israel μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα μπορούσε να έρθει μέσα σε λίγες ώρες.

Η πηγή δήλωσε στο Ισραηλινό μέσο ότι οι Άραβες διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αρνήθηκε να το κάνει την τελευταία φορά που η τρομοκρατική ομάδα απάντησε με ένα «Ναι, αλλά», σχολιάζει το Times of Israel.

Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να υποστηρίζεται από τους δύο Άραβες μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ, των οποίων οι ηγέτες τις τελευταίες ημέρες έχουν επίσης υποδείξει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Γαλλίας κάλεσαν ξεχωριστά την Πέμπτη τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, παρόλο που αυτό θα σήμαινε το τέλος του ελέγχου της οργάνωσης στη Γάζα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το σχέδιο μπορεί να είναι ένα «φως στο τέλος του τούνελ».

«Η Χαμάς φέρει πολύ βαριά ευθύνη για την καταστροφή που βίωσαν οι Παλαιστίνιοι», δήλωσε στο AFP από τη Σαουδική Αραβία ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Έχει χάσει. Πρέπει να αποδεχτεί τον αφοπλισμό της».

Το BBC ανέφερε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας υπέδειξε στους μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανώνυμη αναφορά, ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ο οποίος προηγουμένως διοικούσε την Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, πιστεύει ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να εξαλείψει τη Χαμάς. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του BBC μεταδόθηκε αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία της πρότασης είναι απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες, ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς είχε μεταφέρει τις ανησυχίες της στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

Μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στους Times of Israel ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.

«Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, ειδικά σε δύο σημαντικά ζητήματα - τη διακυβέρνηση και τις ρυθμίσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι σε δηλώσεις του στο Παρίσι την Πέμπτη. «Υποστηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ και το όραμα για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να προχωρήσουμε».

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να πείσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση θα κλιμακωθεί εάν η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα αρνηθεί.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί, ξέρετε, τότε θα είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά, θα έχουμε μεγαλύτερη κλιμάκωση. Γι' αυτό καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο και να λάβουμε την έγκριση της Χαμάς», είπε.

Ο Αμπντελάτι επέκρινε σκληρά το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την κατηγορία του ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, κάτι το οποίο το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά. Αλλά πρόσθεσε ότι η Χαμάς πρέπει να καταλάβει ότι «δεν έχει κανένα ρόλο την επόμενη μέρα» του πολέμου.

«Πρόκειται για πλήρη συμφωνία μεταξύ μας, ως Αράβων, ως Μουσουλμάνων, ακόμη και μεταξύ των ίδιων των μελών της Χαμάς», δήλωσε ο Αιγύπτιος διπλωμάτης. «Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν έχουν κανέναν ρόλο για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι γεγονός».

Το Κατάρ παραμένει επίσης σε διάλογο σχετικά με το σχέδιο. Την Τετάρτη, ο Εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το σχέδιο, στην οποία ο εμίρης επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα παλαιστινιακά δικαιώματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

