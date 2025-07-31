Νικαράγουα: Έρευνα σε βάρος συμβούλου του προέδρου Ορτέγα, άλλοτε ηγέτη των ανταρτών Σαντινίστας

Οι νικαραγουανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως διενεργούν έρευνα σε βάρος του Μπαγιάρντο Άρσε, επί δεκαετίες συμμάχου και συμβούλου για οικονομικά ζητήματα του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, που υπήρξε επίσης ένα από τα εννιά μέλη της ηγετικής ομάδας των ανταρτών Σαντινίστας που κυβέρνησε το κράτος της κεντρικής Αμερικής τα χρόνια του 1980.

Ο κ. Άρσε ήταν ο τελευταίος από τους άλλοτε διοικητές των Σαντινίστας που παρέμενε ταγμένος στο πλευρό του προέδρου Ορτέγα, η κυβέρνηση του οποίου συνεχίζει να πατάσσει κάθε διαφωνία στο εσωτερικό και να απομονώνεται σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, ο Μπαγιάρντο Άρσε τέθηκε υπό κατ’ οίκον κράτηση. Είναι ο τρίτος άλλοτε ηγέτης των ανταρτών σε βάρος του οποίου επιβάλλεται το μέτρο επί των ημερών του προέδρου Ορτέγα. Ο Χένρι Ρουίς, άλλοτε σύντροφός του στα όπλα, παραμένει υπό κατ’ οίκον κράτηση, κατά δημοσιεύματα. Ο τρίτος ήταν ο αδελφός του προέδρου, ο Ουμπέρτο Ορτέγα — ο οποίος πέθανε πέρυσι υπό κράτηση στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία της Νικαράγουας, η έρευνα σε βάρος του κ. Άρσε αφορά «πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές που αφορούσαν πόρους, ιδιοκτησίες και εταιρείες», οι οποίες «πιθανόν έπληξαν την εθνική περιουσία».

Ο πρώην διοικητής ανταρτών κλήθηκε να καταθέσει τρεις φορές, αλλά «δεν συμφώνησε να παρουσιαστεί» ως όφειλε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα είναι πλέον «συμπρόεδρος» της χώρας, μοιράζεται το αξίωμα με τη σύζυγό του Ροσάριο Μουρίγιο. Η εφημερίδα El País ανέφερε, επικαλούμενη πηγές της, ότι ήταν μάλλον η κυρία Μουρίγιο αυτή που διέταξε να ληφθούν μέτρα σε βάρος του Μπαγιάρντο Άρσε: φέρεται να θεωρεί ιστορικά στελέχη των Σαντινιστών ως εμπόδια για την εξουσία της.

Οι κατηγορίες περί «παρατυπιών» του κ. Άρσε δεν είναι σαφείς, ούτε το πώς θα προχωρούσε η υπόθεση αν ανακρινόταν η κατέθετε.

Στενός συνεργάτης του, ο Ρικάρντο Μπονίγια, συνελήφθη και ανακρίνεται από την αστυνομία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η κ. Μουρίγιο δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο. Ο κ. Άρσε δεν ήταν διαθέσιμος για να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

