Απόστρατος από τη Νικαράγουα, επικριτής της κυβέρνησης, δολοφονείται στην Κόστα Ρίκα

Απόστρατος αξιωματικός των νικαραγουανών ενόπλων δυνάμεων, επικριτής της κυβέρνησης των Ντανιέλ Ορτέγα και Ροσάριο Μουρίγιο, δολοφονήθηκε χθες Πέμπτη στην Κόστα Ρίκα, όπου ζούσε εξόριστος.

Ο ταγματάρχης ε.α. Ροβέρτο Σαμκάμ, 66 ετών, σκοτώθηκε από πυρά αγνώστων χθες το πρωί στην πολυκατοικία όπου διέμενε, σε προάστιο του Σαν Χοσέ.

«Δεν ξέρουμε πολλά, αλλά η δολοφονία επιβεβαιώθηκε. Υπήρξαν οκτώ πυροβολισμοί. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, δεν φανταζόμασταν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σαμάνθα Χιρόν, θετή κόρη του Ροβέρτο Σαμκάμ, η οποία κατοικεί στη Μαδρίτη.

«Ο Ροβέρτο ήταν ισχυρή φωνή», που «κατήγγειλε άμεσα τη δικτατορία» του Ορτέγα, δήλωσε η Κλαούδια Βάργκας, σύζυγος του δολοφονημένου απόστρατου αξιωματικού, στον Τύπο στο Σαν Χοσέ.

Σύμφωνα με την ίδια, αγωνιζόταν για «να αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην πατρίδα του.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη δολοφονία εν ψυχρώ του Ροβέρτο Σαμκάμ. Πρόκειται για πράξη ανανδρίας και εγκληματικής εκδίκησης για πολιτικούς λόγους από πλευράς της δικτατορίας της Νικαράγουας», ανέφερε μέσω X ο νικαραγουανός πρώην πρεσβευτής Αρτούρο ΜακΦίλντς, εξόριστος στις ΗΠΑ.

Ο ταγματάρχης ε.α. Σαμκάμ εκφραζόταν συχνά στα ΜΜΕ καταγγέλλοντας τον αυταρχισμό της κυβέρνησης στη Νικαράγουα. Ζούσε μαζί με τη σύζυγό του στην Κόστα Ρίκα από το 2018, τη χρονιά που ξέσπασαν εκτεταμένες διαδηλώσεις και ταραχές εναντίον του προέδρου Ορτέγα, οι οποίες κατεστάλησαν βίαια — κατά τον ΟΗΕ, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 300 άνθρωποι.

Ο κοσταρικανός πρώην πρόεδρος Λουίς Γκιγιέρμο Σολίς (2014-2018) χαρακτήρισε τη δολοφονία του Ροβέρτο Σαμκάμ, «εξαιτίας της μετωπικής αντίστασής του στη δικτατορία των Ορτέγα και Μουρίγιο», ενέργεια «σκανδαλώδη και εξαιρετικά σοβαρή».

Το γραφείο υποθέσεων δυτικού ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε μέσω X «σοκ» για τη δολοφονία αυτή και προσέφερε τη βοήθεια της Ουάσιγκτον στο Σαν Χοσέ για να «λογοδοτήσουν οι δράστες και οι ηθικοί αυτουργοί».

Τη 10η Ιανουαρίου 2024 άλλος νικαραγουανός εξόριστος στην Κόστα Ρίκα, ο Χοάο Μαλδονάδο, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες.

Προχώρησαν «στην εκτέλεση απόστρατου αξιωματικού, η φωνή του οποίου, θεωρούσαν, είχε απήχηση στις τάξεις του ενόπλων δυνάμεων», εξαιτίας «της εξασθένισης του καθεστώτος», είπε στο μέσο ενημέρωσης 100% Noticias άλλοτε διοικήτρια μονάδας ανταρτών κατά τη διάρκεια της επανάστασης των σαντινιστών –ο Ντανιέλ Ορτέγα ήταν ανάμεσα στους ηγέτες της–, η Ντόρα Μαρία Τέγες, εξόριστη στην Ισπανία αφού φυλακίστηκε και διώχτηκε από τη χώρα με απόφαση των αρχών.

Ο πρόεδρος Ορτέγα, άλλοτε ηγέτης ανταρτών, 79 ετών, βρίσκεται στην εξουσία από το 2007. Επικρίνεται σφοδρά από πολλούς, που του προσάπτουν πως επέβαλε «οικογενειακή δικτατορία» με τη σύζυγο και πλέον συμπρόεδρο της χώρας Μουρίγιο.

Έπειτα από αναθεώρηση του Συντάγματος που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο, το ζευγάρι πλέον ελέγχει στην πράξη όλες τις εξουσίες του κράτους.

Χιλιάδες αντίπαλοι της κυβέρνησης έχουν στερηθεί την εθνικότητα της Νικαράγουας και είτε εκδιώχτηκαν από την πατρίδα τους ή αναγκάστηκαν να εξοριστούν.

