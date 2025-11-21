Νιγηρία: Πάνω από 100 οι μαθητές που απήχθησαν από χριστιανικό σχολείο

Σχεδόν 100 μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν από καθολικό σχολείο στη Νιγηρία σε επίθεση πριν από την αυγή, σύμφωνα με αξιωματούχους, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με στρατιωτική δράση λόγω της κλιμακούμενης βίας κατά των Χριστιανών, ισχυρισμοί που η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει.

Ένοπλοι ληστές άρπαξαν τα παιδιά από το σχολείο St. Mary’s στο Agwara, στην κεντρική Νιγηρία, δήλωσαν την Παρασκευή αξιωματούχοι — το δεύτερο περιστατικό απαγωγής μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς τη Δευτέρα είχαν απαχθεί 25 μαθήτριες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση λόγω των στοχευμένων δολοφονιών Χριστιανών στη Νιγηρία από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες, ένα αφήγημα που η νιγηριανή κυβέρνηση απορρίπτει.

Η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με 220 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με μια σφοδρή τζιχαντιστική εξέγερση στον μουσουλμανικό βορρά.

Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν χαλιφάτο και η εκστρατεία τους, στην οποία έχουν εμπλακεί και μισθοφόροι ληστές, τροφοδοτεί μαζικές απαγωγές και φονικές επιθέσεις κατά των Χριστιανών.

Η Καθολική Εκκλησία στην περιοχή ανέφερε ότι «ένοπλοι εισέβαλαν» στο σχολείο μεταξύ 1 και 3 τα ξημερώματα, απάγοντας τα παιδιά και τους δασκάλους τους και πυροβολώντας έναν φρουρό ασφαλείας.

Μετά την επίθεση ενόπλων σε γυμνάσιο στην πολιτεία Κέμπι, στη βορειοδυτική Νιγηρία, τη Δευτέρα, κατά την οποία απήχθησαν 25 μαθήτριες, η επίθεση της Παρασκευής εντείνει ακόμη περισσότερο τον συναγερμό για την ασφάλεια στην πιο πολυπληθή χώρα της Αφρικής.

Εδώ και χρόνια, βαριά οπλισμένες εγκληματικές συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «bandits», εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αγροτικές περιοχές της βορειοδυτικής και κεντρικής Νιγηρίας, όπου η κρατική παρουσία είναι περιορισμένη, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και πραγματοποιώντας απαγωγές για λύτρα.

Οι συμμορίες έχουν στρατόπεδα σε μια τεράστια δασική έκταση που εκτείνεται σε πολλές πολιτείες, μεταξύ των οποίων οι Ζαμφάρα, Κατσίνα, Καντούνα, Σοκότο, Κέμπι και Νίγηρας, από όπου εξαπολύουν επιθέσεις.

Η πολιτειακή κυβέρνηση δήλωσε ότι το σχολείο είχε αγνοήσει εντολή για προσωρινό κλείσιμο όλων των οικοτροφείων σε ορισμένες περιοχές, μετά από πληροφορίες για «αυξημένο επίπεδο κινδύνου» σε τμήματα του βόρειου Νίγηρα που συνορεύουν με την Κέμπι.

Η αστυνομία της πολιτείας Νίγηρα δήλωσε ότι ειδικές μονάδες της, μαζί με τον στρατό, αναπτύχθηκαν για να αναζητήσουν τους μαθητές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά πως «ένοπλοι ληστές εισέβαλαν» στο γυμνάσιο και «απήγαγαν έναν ακόμη μη εξακριβωμένο αριθμό μαθητών από τους θαλάμους του σχολείου».

Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «χτενίζουν τα δάση με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση των απαχθέντων μαθητών».

Η κυβέρνηση του προέδρου Μπόλα Τινούμπου δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Ο ίδιος έστειλε τον υφυπουργό Άμυνας να ηγηθεί της αναζήτησης για τις μαθήτριες της Κέμπι.



