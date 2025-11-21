Νέο ευρωπαϊκό μήνυμα στη Μόσχα στη σκιά του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, αλλά και των ρωσικών αναφορών για προέλαση στην ανατολική Ουκρανία. Η ΕΕ και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη, αλλά δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, διεμήνυσε την Παρασκευή η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», ξεκαθάρισε η Κάλας στους δημοσιογράφους.

«Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, τελικά οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην κρίση της Ουκρανίας».

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετρς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι.

Η επικοινωνία αναμένεται να λάβει χώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παρότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν εν πολλοίς παραγκωνίσει τις χώρες της Ευρώπης από τις διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή «απάντηση» στην αμερικανο-ρωσική πρόταση, όπως σημειώνει το Bloomberg, θα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση των επόμενων κινήσεων της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν τω μεταξύ, παλεύει να καταλήξει σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα επιτρέψει την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ με στόχο την υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας, καθώς οι ΗΠΑ αποσύρουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.