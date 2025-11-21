Ένοπλοι στη Νιγηρία απήγαγαν 52 μαθητές από καθολικό σχολείο στην πολιτεία του Νίγηρα, μόλις 5 ημέρες μετά την απαγωγή 24 μαθητριών λυκείου από σχολείο θηλέων στη Μάγκα (κεντρική φωτογραφία), στην πολιτεία Κέμπι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Νιγηρίας The Whistler, οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Παπίρι γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα και απήγαγαν άγνωστο αριθμό μαθητών ενώ ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Arise News κάνει λόγο για 52 παιδιά.

Πηγή που δεν κατονομάζεται δήλωσε: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό των απαχθέντων μαθητών. Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Στο σχολείο φοιτούν αγόρια και κορίτσια»,

Η περιφερειακή κυβέρνησης της πολιτείας του Νίγηρα αναφέρει ότι σημειώθηκε απαγωγή από το σχολείο Σεντ Μαίρη, αλλά προσθέτει ότι ακόμη ελέγχεται ο αριθμός των μαθητών που απήχθησαν.

«Η κυβέρνηση της πολιτείας του Νίγηρα δέχτηκε με μεγάλη θλίψη τη δυσάρεστη είδηση για την απαγωγή. Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν τους μαθητές» αναφέρεται στην ανακοίνωση



Η Νιγηρία έχει γνωρίσει ένα κύμα επιθέσεων από ενόπλους, οι οποίες έχουν φέρει στο προσκήνιο την έλλειψη ασφάλειας και έχουν αναγκάσει τον πρόεδρο της χώρας Μπόλα Τινούμπου να αναβάλει ταξίδια του στο εξωτερικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.