Βίντεο και φωτό φέρεται να δείχνουν τον Βούτσιτς σε «ανθρώπινο σαφάρι» στο Σαράγεβο - Διαψεύδει ο Σέρβος πρόεδρος

Την περασμένη εβδομάδα εισαγγελείς στο Μιλάνο ξεκίνησαν έρευνα για Ιταλούς που ενδέχεται να συμμετείχαν στα επίμαχα «σαφάρι» ως «τουρίστες πολέμου»

Βούτσιτς

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που τον συνδέουν με τα λεγόμενα «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» από «τουρίστες πολέμου», που φέρονται να είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ψεύδη» που έχουν ως στόχο να τον παρουσιάσουν σαν «τέρας» και «δολοφόνο». Ωστόσο, βίντεο και φωτογραφίες που διέρρευσαν φαίνεται να τον ενοχοποιούν. 

«Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν, δεν έχω τραυματίσει ποτέ κανέναν […] Δεν έχω κρατήσει ποτέ στη ζωή μου τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή», επέμεινε ο Βούτσιτς, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του περιφερειακού επιχειρηματικού συνεδρίου Ηνωμένου Βασιλείου-Δυτικών Βαλκανίων στο Βελιγράδι.

Ενας Κροάτης δημοσιογράφος υπέβαλε επίσημη καταγγελία αυτήν την εβδομάδα, ισχυριζόμενος ότι ο Βούτσιτς είτε είχε συμμετάσχει είτε είχε συμβάλει στη διευκόλυνση του «τουρισμού ελεύθερων σκοπευτών» στο Σαράγεβο.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση όσα έχουν καταγγελθεί, πολίτες άλλων χωρών φέρονται να πλήρωναν τις δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας για να τους επιτρέπουν να πυροβολούν πολίτες στην υπό πολιορκία πόλη του Σαράγεβο τη δεκαετία του 1990.

Την περασμένη εβδομάδα εισαγγελείς στο Μιλάνο ξεκίνησαν έρευνα για Ιταλούς υπηκόους που ενδέχεται να συμμετείχαν στα επίμαχα «σαφάρι» ως «τουρίστες πολέμου».

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, Ιταλοί φέρονται να είχαν πληρώσει τα σερβοβοσνιακά στρατεύματα του Ράντοβαν Κάρατζιτς για να τους μεταφέρουν σε θέσεις σε πλαγιές γύρω από το Σαράγεβο από όπου μπορούσαν να πυροβολούν πολίτες.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο την περίοδο μεταξύ 1992 και 1996, άλλοι από τους βομβαρδισμούς και άλλοι από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών, όταν, έπειτα από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από τη Γιουγκοσλαβία, οι βοσνιακές δυνάμεις υπερασπίζονταν την πόλη ενάντια στα στρατεύματα των Σέρβων.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ο σημερινός πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχε πολεμήσει στο Σαράγεβο ως «εθελοντής» την περίοδο 1992-1993.

