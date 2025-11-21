Λογαριασμός
Ελιζέ: Ο Μακρόν συζήτησε για την Ουκρανία με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να εγκρίνονται από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αναφέρει σε ανακοίνωση η γαλλική προεδρία

Μακρόν-Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε την Παρασκευή για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε το Ελιζέ σε δήλωσή του.

Όλοι υπογράμμισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την ίδια την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να εγγυάται τη μελλοντική της ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να εγκρίνονται από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα.
 

