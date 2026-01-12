Σχολεία σε περιοχές της βόρειας Νιγηρίας άρχισαν να λειτουργούν ξανά τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, μετά από μήνες αναστολής λειτουργίας που προκλήθηκε από την απαγωγή εκατοντάδων μαθητών τον Νοέμβριο.

Οι περσινές απαγωγές ανέδειξαν την ευαλωτότητα των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε μια περιοχή που μαστίζεται από εγκληματικές συμμορίες και ισλαμιστές αντάρτες. Τα σχολεία επανέλαβαν τα μαθήματα αυτό το τρίμηνο, αφού η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέφερε σε εγκύκλιο τον περασμένο μήνα ότι τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επιστροφή των μαθητών.

Στη βόρεια πολιτεία Καντούνα, μια 17χρονη μαθήτρια δήλωσε ότι της ήταν δύσκολο να επιστρέψει στο σχολείο μετά από δύο μήνες απουσίας: «Αυτό που αγαπώ περισσότερο στο σχολείο μας είναι ότι είμαστε όλοι μαζί στο μεσημεριανό διάλειμμα και περνάμε χρόνο με τους καθηγητές και τους φίλους μου. Μου έχει λείψει πάρα πολύ», είπε στο σπίτι της πριν αναχωρήσει για το οικοτροφείο του Ομοσπονδιακού Κολεγίου της πολιτείας.

Ο πατέρας της, Χαρούνα Νταντζούμα, είπε ότι η απόφαση να στείλει ξανά την κόρη του στο σχολείο ήταν δύσκολη, αλλά ο φόβος της απαγωγής δεν πρέπει να στερεί από τα παιδιά το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. «Ένα παιδί είναι δώρο από τον Παντοδύναμο Αλλάχ και είναι ευθύνη μου να τη μορφώσω», είπε. «Όμως είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ασφάλεια των παιδιών».

Στην κεντρική Νιγηρία, όπου περισσότεροι από 300 μαθητές και μέλη του προσωπικού απήχθησαν τον Νοέμβριο, η πλειονότητα των σχολείων παρέμεινε κλειστή για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους.

Το καθολικό σχολείο Αγίας Μαρίας στον οικισμό Παπίρι ήταν μεταξύ αυτών που δεν θα ανοίξουν ακόμη, όπως ανακοίνωσε η Χριστιανική Ένωση της Νιγηρίας, επικαλούμενη δήλωση της πολιτειακής κυβέρνησης που έδινε εντολή στις περιοχές με προβλήματα ασφάλειας να παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

Εξηγώντας τη συνέχιση του κλεισίματος των σχολείων, η επίτροπος Παιδείας της πολιτείας Νίγηρα, Χαντίζα Μοχάμεντ, δήλωσε ότι «η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολικών κοινοτήτων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

