Νίγηρας: Παραμένει εφικτό να τερματιστεί το πραξικόπημα με διπλωματικά μέσα, κρίνει η διπλωματία των ΗΠΑ Κόσμος 08:14, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η χρήση ισχύος είναι λύση «της ύστατης προσφυγής» για τον περιφερειακό οργανισμό, έκρινε ο Μάθιου Μίλερ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι «επικεντρωμένη στην εξεύρεση διπλωματικής λύσης»