Νιγηρία: Τουλάχιστον 22 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις τζιχαντιστών

Τουλάχιστον 22 στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπου τζιχαντιστές προσπαθούν να αποκρούσουν τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που έχει εξαπολύσει ο στρατός εναντίον τους, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Έντουαρντ Μπούμπα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας είχαν ανακοινώσει χθες Κυριακή ότι σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν το προηγούμενο δεκαήμερο εναντίον ισλαμιστών ανταρτών στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σκότωσαν περισσότερους από 70 μαχητές και κατέρριψαν εχθρικά drones.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ο θάνατος τουλάχιστον 20 στρατιωτών σε επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία Μπόρνο. Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. η οποία προήλθε από τη διάσπαση της πρώτης) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

