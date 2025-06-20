Το Ιράν ονόμασε νέο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, τον ταξίαρχο Ματζίντ Χανταμί, αντικαθιστώντας τον Μοχαμάντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό την Κυριακή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Τα χρόνια που οι μάρτυρες διοικητές μας Καζεμί και Μοαγέγ διηύθυναν την υπηρεσία του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είδαμε σημαντική ανάπτυξη όλων των διαστάσεων της συλλογής πληροφοριών», ανέφερε ο υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ, ο νέος επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών Καζεμί σκοτώθηκε την Κυριακή 15η Ιουνίου μαζί με δυο άλλους ανώτατους αξιωματικούς της υπηρεσίας πληροφοριών, τους Χασάν Μοαγέγ και Μόχσεν Μπαγερί, σε πλήγμα της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.

«Τρεις στρατηγοί της υπηρεσίας πληροφοριών (...) δολοφονήθηκαν κι έπεσαν μάρτυρες», μετέδωσε εκείνη την ημέρα το IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο υποστράτηγος Πακπούρ απείλησε την περασμένη Παρασκευή πως θα ανοίξουν «οι πύλες της κόλασης» και το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «καταστροφικές συνέπειες» μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου και χερσαίες επιχειρήσεις καταστροφών ή δολιοφθορών που εξαπέλυσε στο ιρανικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

