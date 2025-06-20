Δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποσύρθηκαν από το ταρμάκ μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πιστοποιούν δορυφορικές εικόνες, προφανώς για να προστατευτούν από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον ζυγίζει το εάν θα εμπλακεί στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Μεταξύ της 5ης και της 19ης Ιουνίου, η αμερικανική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ άδειασε σχεδόν εντελώς από διακριτά αεροσκάφη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της Planet Labs PBC στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σχεδόν 40 στρατιωτικά αεροσκάφη ήταν σταθμευμένα σε θέσεις κοντά στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης την 5η Ιουνίου: μεγάλα μεταγωγικά, ικανά να μεταφέρουν υλικό, αεροσκάφη αναγνώρισης η ειδικών επιχειρήσεων τύπου Hercules C-130. Αλλά σε φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες Πέμπτη 19η Ιουνίου, δεν διακρίνονταν παρά τρία μεταγωγικά.

Εξάλλου οι ΗΠΑ, «προληπτικά και υπό το φως των εχθροπραξιών στην περιφέρεια» , συμβούλευσαν το «προσωπικό (τους) να επιδεικνύει ιδιαίτερη επαγρύπνηση» και «περιόρισε προσωρινά» την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις στην Αλ Ουντέιντ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που φέρει χθεσινή ημερομηνία κι αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πρεσβείας τους στο Κατάρ.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει –εντός δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– για την πιθανή εμπλοκή της χώρας του στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιρανικά πλήγματα αντιποίνων εναντίον πολλών αμερικανικών βάσεων στην περιφέρεια.

Λόγω της «εγγύτητάς της στο Ιράν» -λιγότερα από 300 χιλιόμετρα-, η βάση αλ Ουντέιντ, τα αεροσκάφη, οι στρατιωτικοί και οι εγκαταστάσεις είναι σε «εξαιρετικά ευάλωτη» θέση, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Σουόρτς, αμερικανός στρατηγός ε.α. που υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή, πλέον ειδικός στο ινστιτούτο μελετών Rand Corporation.

Ακόμη κι αν δεν υποστεί απευθείας πλήγμα, «θραύσματα βλημάτων θα μπορούσαν να σημάνουν πως δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσουν αποστολές», πρόσθεσε. Για αυτό τον λόγο «πρέπει να μειωθούν οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις», εξήγησε.

Τα αεροσκάφη που μετακινήθηκαν από τις αρχές Ιουνίου μπορεί να βρίσκονται πλέον προστατευμένα σε ενισχυμένα υπόστεγα ή σε άλλες βάσεις στην περιοχή. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο ως τώρα.

Οι μετακινήσεις αυτές εγγράφονται στο πλαίσιο αναδιάταξης στοιχείων των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιφέρεια μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Ακόμη ένα αεροπλανοφόρο βρίσκεται εν πλω προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ στην περιφέρεια μετακινήθηκαν επίσης πολλά εναέρια μέσα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέλυσε δεδομένα του ADS-B (δημόσια διαθέσιμα κι ανοικτού κώδικα) φιλτράροντας τα για να ιχνεύσει πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα –KC-46A Pegasus, KC-135 Stratotanker– τα οποία πέρασαν τουλάχιστον μια φορά από τον εναέριο χώρο της Ευρώπης μεταξύ της 15ης και της 18ης Ιουνίου. Μπορούν να μεταφέρουν ως ακόμη και 96 τόνους καυσίμου.

Τουλάχιστον 25 δείγματα των τύπων αυτών πέταξαν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη την περίοδο αυτή και ήταν ακόμη στην Ευρώπη το βράδυ της 18ης Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα τέτοια δρομολόγια έκαναν 27, από τα οποία δύο επέστρεψαν.

Πηγή: skai.gr

