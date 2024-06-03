Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απόφαση να διεκδικήσει τελικά βουλευτική έδρα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου, στην περιφέρεια του Κλάκτον στο Έσεξ της ΝΑ Αγγλίας, ανακοίνωσε με δραματικό τρόπο ο Νάιτζελ Φάρατζ, αλλάζοντας την αρχική του επιλογή.

Σε «επείγουσα» συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας αρχικά ανακοινώθηκε πως αναλαμβάνει την ηγεσία του υπερδεξιού βρετανικού κόμματος Reform UK «για τα επόμενα πέντε χρόνια», αντικαθιστώντας τον Ρίτσαρντ Τάις.

Στη συνέχεια, ωστόσο, μετά από περισσότερα από δέκα λεπτά ομιλίας, πρόσθεσε πως «άλλαξε γνώμη» και θα παρουσιάσει επισήμως την υποψηφιότητά του υπό το Reform UK το μεσημέρι της Τρίτης.

Μόλις προ ημερών ο κ. Φαράτζ είχε ανακοινώσει πως δε θα ήταν υποψήφιος βουλευτής, καθώς όπως είχε πει ήθελε να βοηθήσει στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ο αμφιλεγόμενος πολιτικός, εκ των πρωτεργατών του Brexit, επιδιώκει με την κίνηση αυτή «να κάνει ενδιαφέρουσες» τις προσεχείς εκλογές και, όπως συμπλήρωσε, να δώσει κίνητρο σε όσους απογοητευμένους ψηφοφόρους δε θα προσέρχονταν στην κάλπη.

Το Reform UK απειλεί να αποσπάσει μεγάλο ποσοστό ψήφων από το Συντηρητικό Κόμμα του Ρίσι Σούνακ, αλλά σε ορισμένες περιφέρειες και από τους Εργατικούς του σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο κ. Φαράτζ, όπως και ο κ. Τάις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόθεσή τους για «αντιμετώπιση» της μετανάστευσης. Κατά τον νέο ηγέτη του κόμματος, στόχος είναι να κερδίσει πάνω από τα 4 εκατομμύρια ψήφων που είχε κερδίσει το πρώτο του κόμμα UKIP στις εκλογές του 2015.



Πηγή: skai.gr

