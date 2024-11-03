Σάντσεθ: Καταλαβαίνει την αγωνία των πληγέντων αλλά καταδικάζει τη βία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι καταλαβαίνει "την αγωνία και τα δεινά" των πληγέντων από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, αλλά καταδικάζει "κάθε μορφή βίας" μετά τα περιστατικά που στιγμάτισαν την επίσκεψή του όπως και την επίσκεψη του βασιλιά Φίλιππου ΣΤ΄σε μια από τις πληγείσες πόλεις.

Σύμφωνα με τη δημόσια ισπανική τηλεόραση (TVE), η οποία έδειξε εικόνες του οχήματος, το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου του Σάντεθ ήταν σπασμένο, ενώ ο πρωθυπουργός δέχτηκε πολλές προσβολές και ύβρεις από το πλήθος στην Παϊπόρτα.

«Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και να πω ότι η ισπανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αγωνία και τα δεινά» των πληγέντων, δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης στον Τύπο μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βαλένθια.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι καταδικάζει "κάθε μορφή βίας" κάνοντας λόγο για "κάποιες στιγμές απολύτως οριακές". «Ο κύριος στόχος είναι να σωθούν ζωές, να βρεθούν τα πτώματα των ανθρώπων που χάθηκαν συνεπεία αυτής της φυσικής καταστροφής και τελικά να επικεντρωθούμε στο έργο της ανοικοδόμησης» των πληγεισών περιοχών, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

