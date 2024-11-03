Βαλένθια: Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Οι κάτοικοι της περιοχής της Βαλένθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, που καταστράφηκε στις αρχές της εβδομάδας από φονικές πλημμύρες, κλήθηκαν απόψε να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω του κινδύνου νέων σφοδρών βροχοπτώσεων σήμερα το βράδυ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) σήμανε νέο "κόκκινο συναγερμό" για τη νότια ακτή της Βαλένθια μεταξύ 18.00 και 23.00, με πιθανή βροχόπτωση 90 λίτρων/m2, δηλαδή 9 εκατοστά βροχής να πέσουν, μέσα σε μία ώρα, επικαλούμενη την πιθανότητα καταιγίδων "μεγάλης έντασης".

Καθώς οι πρώτες σταγόνες βροχής έπεφταν στο νότιο τμήμα της πόλης και ο ουρανός γινόταν ολοένα και πιο απειλητικός, η αστυνομία προειδοποίησε από το μεγάφωνο τους κατοίκους γι' αυτόν τον νέο συναγερμό και τον κίνδυνο σφοδρών βροχοπτώσεων και τους ζήτησε να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και σε άλλες περιοχές της πόλης, όπως στη συνοικία Τόρε της Βαλένθια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

