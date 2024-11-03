Οι ΗΠΑ βρίσκονται μια ανάσα πριν από τις προεδρικές εκλογές και η εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εστιάζουν να πείσουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες δεν απευθύνονται τόσο σε αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει ποιον υποψήφιο να υποστηρίξουν, αλλά κυρίως σε εκείνους που κλείνουν στο να μην ψηφίσουν καθόλου. Αυτή η ομάδα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων αντιπροσωπεύει σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος, σε σύγκριση με το μόλις 3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που παραμένουν αναποφάσιστοι σχετικά με την επιλογή υποψηφίου.

Ο Μπιλ Μακιντέρφ, Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος, σημειώνει μιλώντας στην «Wall Street Journal» ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και για τις δύο εκστρατείες είναι να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν. Η επιτυχία οποιασδήποτε πλευράς εξαρτάται περισσότερο από την κινητοποίηση αυτών των πολιτών για να ψηφίσουν παρά από τη μεταστροφή εκείνων που ακόμη σκέφτονται μεταξύ Χάρις ή Τραμπ. Για τον σκοπό αυτό, και οι δύο εκστρατείες και οι εθελοντικές ομάδες που συνδέονται με αυτές χρησιμοποίησαν στρατηγικές στοχευμένης διαφήμισης.

Η «MAGA Inc.», της οποίας ηγείται ο Ίλον Μασκ που υποστηρίζει τον Τραμπ, ξεκίνησε μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια στις αρχές Οκτωβρίου, στοχεύοντας περίπου 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε πολιτείες-κλειδιά που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά έχουν ασυνεπές ιστορικό ψήφου. Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται πάνω σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια που απευθύνεται σε 4 εκατομμύρια πιθανούς Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους που δεν ψήφισαν στις τελευταίες τρεις προεδρικές εκλογές. Αυτές οι διαφημίσεις σχεδιάστηκαν για πλατφόρμες streaming, επιτρέποντας ακριβή στόχευση. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη, περίπου το 20% αυτών των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων είχαν ήδη επιστρέψει τα ψηφοδέλτιά τους, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων ψηφιακών διαφημίσεων.

Παρομοίως, η «Priorities USA», μια κορυφαία υποστηρικτική ομάδα των Δημοκρατικών, στοχεύει στην κινητοποίηση ψηφοφόρων που τείνουν να υποστηρίξουν τη Χάρις αλλά δεν είναι πλήρως δεσμευμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτή η ομάδα εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου το 11% όλων των ψηφοφόρων. Η στρατηγική τους περιλάμβανε διαφημίσεις που αξιοποιούν την κοινωνική πίεση. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ψυχολογικής τακτικής των Δημοκρατικών για να ενισχυθεί η συμμετοχή, παρουσιάζοντας την ψήφο ως κοινωνική υποχρέωση.

Δεδομένα από δημοσκοπήσεις της «Wall Street Journal» δείχνουν ότι οι αποφάσεις των ψηφοφόρων που έως τώρα δεν επιθυμούσαν να ψηφίσουν μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι τακτικοί ψηφοφόροι, που συμμετέχουν σε όλες τις προεδρικές και τις ενδιάμεσες εκλογές, έχουν δείξει σταθερή υποστήριξη προς τη Χάρις με τουλάχιστον τέσσερις μονάδες καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό το στοιχείο, συνεπώς, κάνει τον Τραμπ να βασίζεται στους λιγότερο συνεπείς ψηφοφόρους για να γεφυρώσει το χάσμα.

Ο Τραμπ έχει σημαντικό προβάδισμα μεταξύ των ψηφοφόρων που ψήφισαν στις τελευταίες δύο προεδρικές εκλογές αλλά παρέλειψαν τις ενδιάμεσες, καθώς και μεταξύ εκείνων που έχασαν μία ή και τις δύο πρόσφατες προεδρικές εκλογές. Αντίθετα, η Χάρις έχει ισχυρό προβάδισμα μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων, ιδιαίτερα όσων είναι κάτω των 26 ετών.

Σε αντίθεση με τους τακτικούς ψηφοφόρους που παρακολουθούν την τηλεόραση, οι αναποφάσιστοι και οι νεότεροι ψηφοφόροι ενημερώνονται κυρίως μέσω διαδικτυακών και streaming πλατφορμών. Ως εκ τούτου, και οι δύο εκστρατείες εστίασαν στην ψηφιακή προσέγγιση, χρησιμοποιώντας δεδομένα για να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και τις αντιδράσεις των ψηφοφόρων. Αυτό περιλάμβανε ακριβή παρακολούθηση για να προσδιοριστεί εάν οι στοχευμένες διαφημίσεις κινητοποιούν το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Οι προσπάθειες στο πεδίο τις τελευταίες εβδομάδες: Οι Ρεπουμπλικάνοι άλλαξαν τη στρατηγική των επισκέψεων πόρτα-πόρτα για να στοχεύσουν κυρίως σε χαμηλής πιθανότητας ψηφοφόρους.

Ωστόσο, υπήρξαν ανησυχίες εντός των Ρεπουμπλικάνων για την αποτελεσματικότητα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ λόγω της εξάρτησής της από εξωτερικές εθελοντικές ομάδες.

Η άμεση αλληλογραφία έχει επίσης αποτελέσει βασικό εργαλείο, με τους Ρεπουμπλικάνους να κυριαρχούν αρχικά σε αυτή τη μορφή πίεσης. Η εκστρατεία της Χάρις έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της με άμεση αλληλογραφία πιο πρόσφατα, φτάνοντας σχεδόν στο ίδιο επίπεδο.

Οι έρευνες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων, με μελέτες που δείχνουν ότι αυτές οι εκκλήσεις μπορούν να αυξήσουν αξιόπιστα την προσέλευση κατά μία έως δύο ποσοστιαίες μονάδες - ένας αντίκτυπος που θα μπορούσε να είναι καθοριστικός σε μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση.

Η προσπάθεια προσέγγισης των απογοητευμένων από το σύστημα ψηφοφόρων αναδείχτηκε σε υψηλή προτεραιότητα των δύο εκστρατειών. Οι προσπάθειες των εκστρατειών της τελευταίας στιγμής, που συνδυάζουν στοχευμένη ψηφιακή προσέγγιση, άμεση αλληλογραφία και εκστρατεία πόρτα-πόρτα στη περίπτωση των Δημοκρατικών, αποσκοπούν στην ενεργοποίηση αυτής της κρίσιμης ομάδας που μπορεί τελικά να αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκοί Οίκου.

