Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του το βράδυ του Σαββάτου άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατάφεραν θα εξολοθρεύσουν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και κάλεσε του Ιρανούς «να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να ολοκληρώσουν τη δουλειά».

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ακόμη ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ έχει καταστραφεί και ότι έχουν εξοντωθεί διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πριν το διάγγελμα Νετανιάχου, ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Έσμαϊλ Μπαγκαεΐ, είχε δηλώσει ότι τόσο ο Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι σώοι και ασφαλείς, ενώ νωρίτερα το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Alam είχε μεταδώσει ότι ο Χαμενεΐ θα απευθυνόταν στο έθνος, αν και μέχρι αργά το Σάββατο δεν είχε προβληθεί καμία ομιλία.

ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν συντονισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν το Σάββατο, πλήττοντας εκατοντάδες στόχους και στοχεύοντας στον «αποκεφαλισμό» του ιρανικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα καλούσαν σε ανατροπή της κυβέρνησης του Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα στις επιθέσεις με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τόσο κατά του Ισραήλ όσο και άλλων χωρών του Κόλπου, υποστηρίζοντας ότι έπληξε 14 αμερικανικές βάσεις, σκοτώντας εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες, κάτι που διέψευσε ωστόσο η αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

