Υπουργείο Πολιτισμού Ιράν: Λανθασμένες οι πληροφορίες για διάγγελμα Χαμενεΐ

Το υπουργείο Πολιτισμού του Ιράν ανέφερε ότι είναι λανθασμένες οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για διάγγελμα του Ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Νωρίτερα σήμερα, το Al-Alam TV μετέδωσε ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκόπευε να προβεί σε διάγγελμα.

Νωρίτερα, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, ανέφερε ότι Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Χαμενεΐ πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή το Σάββατο. Το Channel 12, ανέφερε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό. Παράλληλα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως ότι ενδέχεται να είχε μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα ομιλία του Χαμενεΐ

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο, από σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους από 201 άνθρωποι ενώ 747 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των νεκρών είναι 85 μαθήτριες από πλήγμα σε σχολείο θηλέων στην επαρχία Μινάμπ του νότιου Ιράν καθώς και άλλα 15 παιδιά από πλήγμα σε γυμναστήριο στα νότια της χώρας.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.