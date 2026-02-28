Τραμπ στο Channel 12: «Το Ιράν δεν ήθελε πραγματικά συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Ιράν επανειλημμένα πλησίαζε σε συμφωνία και στη συνέχεια υπαναχωρούσε, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμούσε ποτέ πραγματικά μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό - ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα.

Περιέγραψε επίσης μια «καλή συνομιλία» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι «είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», και πρόσθεσε ότι διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξόδου: είτε να παρατείνει την εκστρατεία και να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την τερματίσει μέσα σε λίγες ημέρες και να προειδοποιήσει το Ιράν να μην επιχειρήσει ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη θα τους πάρει χρόνια.

Πηγή: skai.gr

