Μέση Ανατολή: Το ντόμινο των συγκρούσεων από το Ιράν έως το Ντουμπάι

Το ντόμινο που ξεκίνησε με την κοινή επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει πλέον εύκολη επιστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πόνταραν σε ένα «αποφασιστικό» πλήγμα στο ιρανικό έδαφος. Η απάντηση, όμως, της Τεχεράνης δείχνει πως είναι έτοιμη να παρασύρει τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής στην άβυσσο.

Η Τεχεράνη «καίει» τον Κόλπο

Λίγο μετά τις πρώτες βολές των επιχειρήσεων «Lion’s Roar» (Ισραήλ) και «Epic Fury» (ΗΠΑ), ο ουρανός πάνω από τον Περσικό Κόλπο φωτίστηκε από βαλλιστικούς πυραύλους. Το Ιράν δεν επέλεξε να χτυπήσει μόνο το Ισραήλ και εφάρμοσε το δόγμα της «συλλογικής ευθύνης», στοχεύοντας στην καρδιά της αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Εξαπέλυσε πυραύλους και drones επί αμερικανικών και συμμαχικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ντόχα, Μπαχρέιν, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι χτύπησαν 24 στόχους, με 201 Αμερικανούς στρατιώτες να έχουν σκοτωθεί. Ισχυρισμοί που μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Πεντάγωνο, το οποίο κάνει λόγο για περιορισμένες απώλειες και υλικές ζημιές.

Πού στόχευσε το Ιράν

Ντόχα : Η αμερικανική βάση Al‑Udeid στο Κατάρ, που αποτελεί κεντρικό κόμβο για τις αμερικανικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή και στρατηγική υποδομή της CENTCOM, μπήκε στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επιθέσεις στην περιοχή, ενώ οι αναφορές για γενικές πυραυλικές εκτοξεύσεις εντός της ζώνης αυτής δείχνουν ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή βρέθηκαν υπό απειλή.

: Η αμερικανική βάση Al‑Udeid στο Κατάρ, που αποτελεί κεντρικό κόμβο για τις αμερικανικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή και στρατηγική υποδομή της CENTCOM, μπήκε στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επιθέσεις στην περιοχή, ενώ οι αναφορές για γενικές πυραυλικές εκτοξεύσεις εντός της ζώνης αυτής δείχνουν ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή βρέθηκαν υπό απειλή. Μπαχρέιν: Η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Μανάμα, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτικών οδών. Το χτύπημα αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την τύχη του Στενού του Ορμούζ: αν το Ιράν δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δική του ασφάλεια, καμία πετρελαϊκή αρτηρία στον κόσμο δεν θα παραμείνει ανοιχτή.

Η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Μανάμα, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτικών οδών. Το χτύπημα αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την τύχη του Στενού του Ορμούζ: αν το Ιράν δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δική του ασφάλεια, καμία πετρελαϊκή αρτηρία στον κόσμο δεν θα παραμείνει ανοιχτή. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι): Τα χτυπήματα στο Άμπου Ντάμπι αλλά και στην καρδιά του Ντουμπάι έστειλαν ένα ακόμη μήνυμα: Κανένας οικονομικός παράδεισος δεν είναι ασφαλής όσο υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφός του. Η στοχοποίηση του Ντουμπάι, ενός παγκόσμιου κόμβου τουρισμού και εμπορίου, γκρεμίζει τη στρατηγική των Εμιράτων για «ασφαλή ουδετερότητα». Οι εικόνες από τις εκρήξεις στο Εμιράτο αποδεικνύουν ότι οι πολυτελείς πύργοι και τα διεθνή αεροδρόμια αποτελούν πλέον μέρος του πεδίου της μάχης.

Τα χτυπήματα στο Άμπου Ντάμπι αλλά και στην καρδιά του Ντουμπάι έστειλαν ένα ακόμη μήνυμα: Κανένας οικονομικός παράδεισος δεν είναι ασφαλής όσο υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφός του. Η στοχοποίηση του Ντουμπάι, ενός παγκόσμιου κόμβου τουρισμού και εμπορίου, γκρεμίζει τη στρατηγική των Εμιράτων για «ασφαλή ουδετερότητα». Οι εικόνες από τις εκρήξεις στο Εμιράτο αποδεικνύουν ότι οι πολυτελείς πύργοι και τα διεθνή αεροδρόμια αποτελούν πλέον μέρος του πεδίου της μάχης. Κουβέιτ: Πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στις αμερικανικές βάσεις Camp Arifjan και Ali Al Salem.

Πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στις αμερικανικές βάσεις Camp Arifjan και Ali Al Salem. Ιράκ : Η Τεχεράνη δεν άφησε εκτός κάδρου το Ιράκ και στόχευσε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα, όπως η Al-Asad.

: Η Τεχεράνη δεν άφησε εκτός κάδρου το Ιράκ και στόχευσε βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα, όπως η Al-Asad. Σαουδική Αραβία: Υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές κάτι που δείχνει ότι το Ριάντ, παρά τις προσπάθειες αποστασιοποίησης, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη δίνη των αντιποίνων του Ιράν.

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η διεθνής κοινότητα

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ντόμινο της σύγκρουσης προκάλεσε άμεσα διπλωματικά ρίγη, με τις πρωτεύουσες του κόσμου να χωρίζονται σε στρατόπεδα.

Ρωσία, Κίνα: Η Μόσχα καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν ως «παράνομες», ενώ το Πεκίνο -ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου από τον Κόλπο- επιχείρησε παρασκηνιακά να αποτρέψει το οριστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Η Μόσχα καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ιράν ως «παράνομες», ενώ το Πεκίνο -ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου από τον Κόλπο- επιχείρησε παρασκηνιακά να αποτρέψει το οριστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία: Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ πήραν σαφείς αποστάσεις από την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «δεν συμμετείχαν στα πλήγματα». Παρόλο που καταδίκασαν τα ιρανικά αντίποινα, κάλεσαν σε άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «κρίσιμη ανάγκη διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας».

Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ πήραν σαφείς αποστάσεις από την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «δεν συμμετείχαν στα πλήγματα». Παρόλο που καταδίκασαν τα ιρανικά αντίποινα, κάλεσαν σε άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «κρίσιμη ανάγκη διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας». Τουρκία και Αραβικός Κόσμος: Η Άγκυρα καταδίκασε την «άμεση ένοπλη σύγκρουση», με τον Χακάν Φιντάν να προειδοποιεί ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλο πόλεμο. Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος, σε μια δραματική αλλαγή στάσης, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις χώρες που επλήγησαν, αλλά υπογράμμισαν ότι ο δρόμος των όπλων θα φέρει μόνο «πόνο και καταστροφή», ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην παρασυρθούν βαθύτερα στην άβυσσο.

Η Άγκυρα καταδίκασε την «άμεση ένοπλη σύγκρουση», με τον Χακάν Φιντάν να προειδοποιεί ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλο πόλεμο. Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος, σε μια δραματική αλλαγή στάσης, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις χώρες που επλήγησαν, αλλά υπογράμμισαν ότι ο δρόμος των όπλων θα φέρει μόνο «πόνο και καταστροφή», ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην παρασυρθούν βαθύτερα στην άβυσσο. Καναδάς και Αυστραλία: Οτάβα και Καμπέρα εξέφρασαν την πλήρη στήριξή τους στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας το ιρανικό καθεστώς ως «την κύρια πηγή αστάθειας και τρόμου στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

