Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα πετύχει όλους τους στόχους που έθεσε για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι οι εχθροί του Ισραήλ έμαθαν ότι «όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα»

Benjamin Netanyahu

Το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους στόχους που έθεσε για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε τελετή για τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης με την ένοπλη οργάνωση Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι οι εχθροί του Ισραήλ έμαθαν ότι «όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα», όπως μεταδίδει το Reuters.

