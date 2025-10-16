Το Ισραήλ θα επιτύχει όλους τους στόχους που έθεσε για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε τελετή για τους πεσόντες στρατιώτες κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης με την ένοπλη οργάνωση Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι οι εχθροί του Ισραήλ έμαθαν ότι «όποιος σηκώσει το χέρι του εναντίον του θα πληρώσει βαρύ τίμημα», όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

