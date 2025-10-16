Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επέζησε και από τις δύο προτάσεις μομφής στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, αφού κέρδισε την κρίσιμη υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος χάρη στην υπόσχεσή του να αναστείλει την αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, η πρώτη πρόταση μομφής που υπέβαλε το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» συγκέντρωσε 271 ψήφους, λιγότερες από τις 289 που απαιτούνταν για να ανατραπεί η κυβέρνηση Λεκορνί, η οποία βρίσκεται στην εξουσία μόλις μία εβδομάδα. Ύστερα, η δεύτερη πρόταση μομφής, που υποβλήθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, συγκέντρωσε μόλις 144 ψήφους. Η δεύτερη ψηφοφορία έλαβε λιγότερη υποστήριξη, καθώς η αριστερή παράταξη Ανυπότακτη Γαλλία αποφάσισε να μη στηρίξει την πρόταση.

Η πρόταση του Λεκορνί να αναβληθεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027 συνέβαλε στην αλλαγή στάσης των Σοσιαλιστών, προσφέροντας μια σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση μέσα σε μια βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση.

Παρά την αναστολή της μεταρρύθμισης, η ψηφοφορία αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μακρόν.

Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

Αναστέλλοντας τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Λεκορνί απειλεί να εκτροχιάσει ένα από τα κύρια οικονομικά επιτεύγματα του Μακρόν, σε μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, αφήνοντας τον πρόεδρο με ελάχιστα εσωτερικά επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Εάν ο Λεκορνί ένανε μία από τις δύο ψηφοφορίες, αυτός και οι υπουργοί του θα έπρεπε να παραιτηθούν αμέσως, και ο Μακρόν θα βρισκόταν υπό τεράστια πίεση να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές, βυθίζοντας ξανά τη Γαλλία σε πολιτική κρίση.

Αλλά παρά το ότι ο Λεκορνί επέζησε από τις προτάσεις μομφής, εξακολουθεί να είναι αντιμέτωπος με δύσκολες διαπραγματεύσεις στο κοινοβούλιο για την ψήφιση ενός λιτού προϋπολογισμού για το 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Αφού κέρδισαν την παραχώρηση για το συνταξιοδοτικό, οι Σοσιαλιστές έβαλαν στο στόχαστρό τους την Τετάρτη την ένταξη ενός φόρου για τους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, αναδεικνύοντας πόσο αδύναμη είναι η θέση του Λεκορνί στις διαπραγματεύσεις.

Πολιτικός κρυπτονίτης

Η Γαλλία βιώνει τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς με στόχο τη μείωση του ελλείμματος εν μέσω ενός νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας αποτελεί πολιτικό κρυπτονίτη από τότε που ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν μείωσε το όριο συνταξιοδότησης από τα 65 στα 60 έτη το 1982.

Στη Γαλλία, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι μόλις 60,7 έτη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 64,4 έτη.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν αύξησε το νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε 64 έτη έως το 2030. Αν και αυτό απλώς ευθυγραμμίζει την πολιτική της Γαλλίας με εκείνη των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύει ένα κοινωνικό επίδομα που είναι πολύ αγαπητό στην αριστερά.

