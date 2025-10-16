Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά η ημερομηνία για το άνοιγμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να κρατήσει τη Ράφα κλειστή και να μειώσει τη βοήθεια που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η Χαμάς, όπως είπε, επιστρέφει τις σορούς των ομήρων με πολύ αργούς ρυθμούς, τονίζοντας τους κινδύνους για την κατάπαυση πυρός που έπαυσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η COGAT δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ με το Ισραήλ και από άλλα σημεία διέλευσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», πρόσθεσε η COGAT σε δήλωση που εστάλη στο Reuters. Δύο πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters χθες ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει σήμερα για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ προειδοποίησε την Τετάρτη την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς δεν κάνει ό,τι χρειάζεται για να ανακτήσει τις σορούς των νεκρών Ισραηλινών ομήρων και ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση μέχρι να αλλάξει αυτό, όπως δήλωσαν νωρίτερα δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Η συμφωνία ορίζει ότι η Χαμάς πρέπει να καταβάλει «μέγιστη προσπάθεια» για να επιστρέψει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων συνολικά, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί πολίτες. Το Ισραήλ επιμένει ότι η Χαμάς δεν τηρεί αυτούς τους όρους.

Μια άμεση κρίση αποφεύχθηκε τις τελευταίες 24 ώρες όταν η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς τριών ομήρων την Τρίτη και άλλων δύο την Τετάρτη, ανεβάζοντας το σύνολο σε εννέα από τους 28.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.