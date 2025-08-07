Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα»

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε νωρίτερα την Πέμπτη ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18,.

Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις. «Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και δεν θέλουμε να το κυβερνάμε. Θέλουμε να το δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνούν σωστά και δεν θα μας απειλούν».

«Αυτή την πρόθεση έχουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως διοικητικό σώμα».

Επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Νετανιάχου λέει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους ομήρους.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει αυτή την ώρα για να συζητήσει εάν τελικά θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, απόφαση που πάντως δείχνει ειλημμένη. Έξω από το κτίριο όπου διεξάγεται η συνεδρίαση έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές που αντιδρούν στα σχέδια του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

הצטרפו אלינו עכשיו בירושלים ❗️❗️

שורדות שבי ומשפחות חטופים יחד עם אלפי מפגינים מחוץ לישיבת הקבינט בדרישה מהקבינט להציג יוזמה ריאלית לסיום המלחמה והשבת כל החטופים. pic.twitter.com/VTMas0b9O2 — כולנו חטופים (@Kulanu_Hatufim) August 7, 2025

Πηγή: skai.gr

