ΗΠΑ: Στρατιώτης κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ανησυχία προκάλεσε στις ΗΠΑ περιστατικό κατασκοπείας στον αμερικανικό στρατό. Ένας εν ενεργεία στρατιώτης του Αμερικανικού Στρατού συνελήφθη την Τετάρτη και κατηγορήθηκε για απόπειρα κοινοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογικές δυνατότητες αμερικανικών αρμάτων μάχης στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Τέιλορ Λι, 22 ετών, στρατιώτης που σταθμεύει στο Φορτ Μπλις, φέρεται να διαβίβασε τις πληροφορίες σε ένα άτομο που πίστευε ότι είχε σχέσεις με τη Μόσχα, με αντάλλαγμα τη ρωσική υπηκοότητα, δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σύμφωνα με το ABC.

Ο Λι συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας διαβίβασης πληροφοριών εθνικής σημασίας σε ξένη χώρα και της απόπειρας εξαγωγής ελεγχόμενων τεχνικών δεδομένων χωρίς άδεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Λι, ο οποίος έχει άκρως απόρρητη άδεια ασφαλείας, έστειλε τεχνικές πληροφορίες για το άρμα μάχης M1A2 Abrams και προσέφερε τη βοήθειά του στη Ρωσική Ομοσπονδία σε μια διαδικτυακή επικοινωνία τον Μάιο. Σε αυτήν την ανταλλαγή, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Λι δήλωσε «οι ΗΠΑ δεν είναι ευχαριστημένες μαζί μου που προσπαθώ να αποκαλύψω τις αδυναμίες τους», πριν προσθέσει, «σε αυτό το σημείο θα προσφερόμουν ακόμη και εθελοντικά να βοηθήσω τη Ρωσική Ομοσπονδία όταν βρίσκομαι εκεί με οποιονδήποτε τρόπο».

Τον Ιούλιο, σε μια προσωπική συνάντηση μεταξύ του Λι και του ατόμου που προφανώς πίστευε ότι ήταν εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Λι έδωσε μια κάρτα μνήμης SD στον άγνωστο, «συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και πληροφοριών για το M1A2 Abrams, ένα άλλο θωρακισμένο όχημα μάχης που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό, και πολεμικές επιχειρήσεις», σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Πολλά από αυτά τα έγγραφα περιείχαν ελεγχόμενα τεχνικά δεδομένα που ο Λι δεν είχε την εξουσιοδότηση να παράσχει».

Σε μια άλλη περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στα έγγραφα κατηγορίας, ο Λι φέρεται να παρέδωσε εξοπλισμ από το εσωτερικό ενός άρματος μάχης M1A2 Abram και στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στο άτομο που πίστευε ότι ήταν Ρώσος πράκτορας, «Αποστολή εξετελέσθη».

Ο Λι δεν έχει ακόμη δηλώσει ένοχος για καμία από τις κατηγορίες.

«Αυτή η σύλληψη αποτελεί ανησυχητική υπενθύμιση της σοβαρής απειλής που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός στρατός μας», δήλωσε ο Ταξίαρχος Σον Στίντσον, διοικητής της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του Στρατού. «Χάρη στη σκληρή δουλειά των Ειδικών Πράκτορων της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του Στρατού και των συνεργατών μας στο FBI, οι στρατιώτες που παραβιάζουν τον όρκο τους θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε το προσωπικό του Στρατού και να διαφυλάσσουμε τον εξοπλισμό του».

