Γιατί οι συνομιλίες Τραμπ - Πούτιν είναι απίθανο να οδηγήσουν σε γρήγορο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, δεν δείχνει σημάδια τέλους. Στην ανατολική Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει την αιματηρή προέλασή της. Θανάσιμες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται κάθε βράδυ σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα διυλιστήρια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας δέχονται τακτικές επιθέσεις από τα drones του Κιέβου, όπως σημειώνει το BBC.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα. «Είμαι εδώ για να τελειώσω τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη. Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου δεν κατάφεραν να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη, και ο Τραμπ ίσως ελπίζει ότι αναλαμβάνοντας ο ίδιος την κατάσταση θα καταφέρει τελικά να πετύχει κατάπαυση του πυρός.

Αλλά το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας είναι τόσο μεγάλο που ακόμη και οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τραμπ δύσκολα θα οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο.

Σε μια πρόταση που παρουσίασε η Ρωσία στους Ουκρανούς τον Ιούνιο, η Μόσχα περιέγραψε τις μέγιστες απαιτήσεις της για μια «τελική επίλυση» της σύγκρουσης. Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί των ουκρανικών περιοχών της Κριμαίας, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνα, καθώς και τη συμφωνία της Ουκρανίας για αποστρατιωτικοποίηση, ουδετερότητα, μη συμμετοχή ξένων στρατευμάτων και προκήρυξη εκλογών.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να παρουσιάσει την πρότασή της με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε παραχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις», έγραψε η Ρωσίδα αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια. «Ωστόσο, η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί».

Μετά από συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον έχει καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν γνωρίζουμε όμως αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν - πιθανώς αναφερόμενος στη ρωσική πρόταση - δήλωσε ότι η Ρωσία έκανε γνωστούς τους στόχους της τον Ιούνιο και ότι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν αλλάξει. Επομένως, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε σε μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις απαιτήσεις της.

Γιατί τότε ο Πούτιν φαίνεται να συμφωνία σε συνομιλίες σε αυτό το σημείο;

Μια πιθανότητα είναι ότι ελπίζει πως η συμμετοχή σε διάλογο θα μπορούσε να αποτρέψει τις δευτερεύουσες κυρώσεις που ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας ήδη από την Παρασκευή. Το Κρεμλίνο ενδέχεται επίσης να πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει τον Τραμπ όσον αφορά τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ φαινόταν να είναι πιο θειτκός προς τη Ρωσία παρά προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και υπονοώντας ότι αυτός ευθύνεται για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αν και έκτοτε έχει εκφράσει τον εκνευρισμό του απέναντι στον Πούτιν, ο Τραμπ έχει αρνηθεί να απαντήσει αν θεωρεί ότι ο Ρώσος ηγέτης τον εξαπάτησε σχετικά με την προθυμία του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός. Είτε λόγω προσωπικής συμπάθειας είτε λόγω κοινής κοσμοθεωρίας, ο Τραμπ έχει δείξει απροθυμία να καταδικάσει πλήρως τον Πούτιν για τις ενέργειές του.

Όταν οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο Ελσίνκι το 2018 – κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ – πολλοί έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τον Τραμπ να τάσσεται στο πλευρό του Κρεμλίνου σχετικά με τις κατηγορίες για ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Το Κίεβο θέλει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός για να αποτρέψει την πιθανότητα ο Τραμπ να επηρεαστεί από τον Πούτιν.

Μέσω του απεσταλμένου του, ο Τραμπ πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απέρριψε αυτή την πρόταση, καθιστώντας σαφές ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθούν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι έως ότου οι δύο αντιπροσωπείες καταλήξουν σε «συγκεκριμένες συμφωνίες». Νωρίτερα σήμερα όμως, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS. Ωστόσο, για τέτοιου είδους επαφές πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως επισήμανε ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχιάν. «Έχω ήδη πει επανειλημμένα ότι δεν έχω καμία αντίρρηση, είναι εφικτό», σημείωσε ο Πούτιν. «Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δυστυχώς, όμως, μέχρι να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας».

Τώρα, ορισμένοι στην Ουκρανία ανησυχούν ότι μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπορεί να κάνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να υποκύψει στις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου

Η Ουκρανή βουλευτής Iryna Herashchenko δήλωσε ότι γίνεται προφανές ότι θα υπάρξουν απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απουσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα ήταν «πολύ επικίνδυνη» για το Κίεβο. «Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια τολμηρή προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ωστόσο το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει. Και αν τελικά το Κρεμλίνο συμφωνήσει σε μια τριμερή συνάντηση, οι απαιτήσεις της Μόσχας για κατάπαυση του πυρός έχουν αποδειχθεί τόσο αδιάλλακτες που δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να πετύχει μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

