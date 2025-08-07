Χαμάς: «Πραξικόπημα το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα - Θέλει να θυσιάσει τους ομήρους»

Τα σχόλια του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου σε όλη τη Γάζα αποτελούν «πραξικόπημα» στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στον θύλακα, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Η Χαμάς αναφέρει ότι τα σχέδια του Νετανιάχου να επεκτείνει την επιθετική του δράση στη Γάζα δείχνουν ότι στοχεύει να «ξεφορτωθεί τους ομήρους και να τους θυσιάσει για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα».

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε νωρίτερα την Πέμπτη ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18,.

Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις. «Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και δεν θέλουμε να το κυβερνάμε. Θέλουμε να το δώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το κυβερνούν σωστά και δεν θα μας απειλούν».

