Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν τμήματα της παλιάς πόλης της Γάζας

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Avichay Adraee κάλεσε τους Παλαιστινίους στις γειτονιές al-Daraj και al-Tuffah της παλιάς πόλης της Γάζας να «εκκενώσουν αμέσως». «Οι IDF συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις όπου διεξάγονται τρομοκρατικές δραστηριότητες και εκτοξεύονται ρουκέτες προς το Ισραήλ», έγραψεο Adraee σε ανάρτηση στο X.

Συνιστάται στους κατοίκους να μετακινηθούν προς την παραθαλάσσια πόλη al-Mawasi, μια «ασφαλή ζώνη» για τους πολίτες που έχει ορίσει το Ισραήλ, όπου περίπου μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο σε συνθήκες υπερπληθυσμού και σκληρές συνθήκες διαβίωσης.

Πηγή: skai.gr

