Ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ενώ περνούσε από σημείο ελέγχου του στρατού στην περιοχή Ουαζάνι του νότιου Λιβάνου, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας τη Δευτέρα.

Παράλληλα το υπουργείο τόνισε ότι ένα ισραηλινός βομβαρδισμός στην κοιλάδα Μπεκάα σκότωσε έξι διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Ένα «πλήγμα του εχθρού στο κέντρο πολιτικής προστασίας της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας σκότωσε έξι μέλη του προσωπικού διασωστών και τραυμάτισε άλλα τέσσερα» στο Σοχμόρ, τόνισε το υπουργείο, καταδικάζοντας εκ νέου «στοχοθέτηση από το Ισραήλ υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών».

Πηγή: skai.gr

