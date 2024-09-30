Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στον Λίβανο με αποτέλεσμα, κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, να έχουν χάσει τη ζωή τους 109 πολίτες και 364 να τραυματισθούν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού Υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Σκοτώθηκαν κι άλλα ηγετικά στελέχη

Όπως ανακοινώνει ο ισραηλινός στρατός, βομβαρδίστηκαν θέσεις της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές του Λιβάνου, όπου φέρονταν να φυλάσσονται εκτοξευτήρες και ρουκέτες, κάποιες από τις οποίες βρίσκονταν στο παλαιστινιακό στρατόπεδο προσφύγων Αλ-Μπας του Νοτίου Λιβάνου. Κατά τις χθεσινές αλλεπάλληλες αεροπορικές επιχειρήσεις σκοτώθηκε ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης της Χαμάς στην Τύρο, Φάτεχ Σιαρίφ Αμπού Αλ-Αμίν, ενώ το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) με ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι τρία ηγετικά του στελέχη σκοτώθηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αναχαίτιση «ορφανού» drone

Παράλληλα, συνεχίζεται το μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στοχεύοντας περιοχές της Βόρειας Γαλιλαίας και των Υψωμάτων του Γκολάν, ενώ σειρήνες ήχησαν και πάλι στις πόλεις Χάιφα, Άκκο και Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ. Τα ισραηλινά μέσα τονίζουν ότι για πρώτη φορά ύστερα από αρκετούς μήνες, απειλήθηκε με drone η πλατφόρμα φυσικού αερίου της εταιρείας Energean στο κοίτασμα Karish τα ανοικτά των λιβανικών ακτών. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, το drone αναχαιτίσθηκε από πλωτό αντιπυραυλικό σύστημα του «Σιδερένιου Θόλου», χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διευκρινιστεί, εάν η εκτόξευσή του έγινε από δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ή από τις φιλοϊρανικές σιιτικές πολιτοφυλακές που δρουν στη Συρία ή στο Ιράκ.

Πότε και πού θα ταφεί ο Νασράλα

Αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά στον Χασάν Νασράλα, ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, κήρυξε με διάγγελμά του τριήμερο εθνικό πένθος. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ακόμα πότε ακριβώς θα τελεστεί η κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ και σε ποια χώρα θα ταφεί η σορός του.



Η Χεζμπολάχ με σημερινή της ανακοίνωση διέψευσε πληροφορίες που μετέδωσαν ιρακινά μέσα που ανέφεραν ότι η σορός του Νασράλα θα ταφεί στην ιερή πόλη Κάρμπαλα του Ιράκ. Επίσης, η οργάνωση διέψευσε την είδηση που μετέδωσε χθες το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Χάνταθ, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη επιλεγεί νέος αρχηγός της οργάνωσης ο ξάδελφος του Νασράλα, κληρικός Χάσεμ Σάφι Αλ-Ντιν.



Σύμφωνα, πάντως, με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μεχρ, η καθυστέρηση της ανακοίνωσης της ημερομηνίας τέλεσης της κηδείας του Νασράλα οφείλεται στον καθορισμό λήψεως ειδικών μέτρων ασφαλείας. Επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές στην Τεχεράνη, το πρακτορείο διευκρινίζει ότι η κηδεία του Νασράλα θα τελεστεί στον Λίβανο και η σορός του θα παραμείνει στη χώρα. Πληθαίνουν ωστόσο οι πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά ΜΜΕ ότι το πιθανότερο είναι να τελεστεί η κηδεία του Χασάν Νασράλα στην Βηρυτό την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.