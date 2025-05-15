Ο Πούτιν «καρατόμησε» τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων, στρατηγό Σαλιούκοφ - Τι πόστο αναλαμβάνει

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αντικατέστησε τον διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων του ρωσικού στρατού, τον Όλεγκ Σαλιούκοφ, σύμφωνα με ένα προεδρικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Όλεγκ Σαλιούκοφ αναλαμβάνει αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενός σημαντικού συμβουλευτικού οργάνου που συνεδριάζει τακτικά υπό τον Πούτιν και «απαλλάσσεται από τα τρέχοντα καθήκοντά του», αναφέρεται στο διάταγμα.

Γραμματέας του Συμβουλίου είναι ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Αφού τον αντικατέστησε στο υπουργείο αυτό ο οικονομολόγος Αντρέι Μπελούσοφ, πολλοί στρατηγοί και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς, κάτι που θεωρήθηκε «εκκαθάριση». Το Κρεμλίνο ωστόσο διαψεύδει ότι επιδίδεται σε «εκστρατεία εκκαθάρισης» και διαβεβαιώνει ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη επιχείρηση καταπολέμησης της διαφθοράς, αφού εδώ και πολλά χρόνια στον αμυντικό τομέα καταγράφονταν πολλά σκάνδαλα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Σαλιούκοφ επέβλεψε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου, της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Ο Σαλιούκοφ ήταν επικεφαλής των Χερσαίων Δυνάμεων από το 2014. Επί των ημερών του έγινε η στρατιωτική παρέμβαση στη Συρία και η εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

