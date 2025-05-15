Η έγκυος Ισραηλινή που είχε τραυματισθεί χθες, Τετάρτη, το βράδυ από πυρά εναντίον του αυτοκινήτου της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μπρουχίν ,υπέκυψε στα τραύματά της, όμως οι γιατροί μπόρεσαν να πάρουν το μωρό της με καισαρική, ανακοινώθηκε σήμερα από το νοσοκομείο Μπέιλινσον.

«Αφού έδωσαν μάχη για να σώσουν τη ζωή της γυναίκας η οποία είχε τραυματισθεί σοβαρά από πυρά (...) και διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, η ιατρική ομάδα υποχρεώθηκε να ανακοινώσει το θάνατό της. Εγινε καισαρική για να σωθεί το έμβρυό της και μετά τον τοκετό, οι γιατροί άρχισαν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου που βρίσκεται κοντά στο Τελ-Αβίβ.

Ο δράστης της επίθεσης δεν έχει βρεθεί ως τώρα.

Devastating terrorist attack in the West Bank. Tze’ela Gez was en route to the hospital to give birth when she was shot by Palestinian terrorists.



Tze’ela has died from her injuries. Doctors performed an emergency C-section to deliver her baby, who is now in critical condition. pic.twitter.com/I5KAASPqHF — Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) May 15, 2025

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, η Τζεέλα Γκεζ, ηλικίας περίπου 30 ετών και μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν καθ' οδόν προς το μαιευτήριο για να γεννήσει το τέταρτο παιδί της, με τον σύζυγό της στο τιμόνι.

Το αυτοκίνητό τους δέχθηκε πυρά κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μπρουσίν στο κέντρο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Ο σύζυγός της φέρει μόνο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος εξαιτίας της φρικτής επίθεσης που διαπράχθηκε (...) εναντίον γυναίκας στο τέλος της εγκυμοσύνης της και του συζύγου της καθώς πήγαιναν σε μαιευτήριο».

«Αυτή η αποτρόπαια πράξη αντανακλά τέλεια τη διαφορά ανάμεσα σε εμάς, που αγαπούμε και υπερασπιζόμαστε τη ζωή, και τους άθλιους τρομοκράτες που σκοπό έχουν να μας σκοτώσουν», έσπευσε να συμπληρώσει.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η βία εξερράγη και στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από το 1967.

Ο Μπρουχίν είναι αυθαίρετος οικισμός –με άλλα λόγια είχε ανεγερθεί χωρίς άδεια– που πάντως νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από τις αρχές του Ισραήλ.

Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

