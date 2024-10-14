Τσεχία: Ο δήμος απαγόρευσε οργανωμένες νυχτερινές ξεναγήσεις στα μπαρ της Πράγας

Η «ξενάγηση» στα μπαρ της Πράγας που οργανώνουν τις νύχτες τα ταξιδιωτικά γραφεία, έλαβε τέλος: η πρωτεύουσα της Τσεχίας, προσπαθώντας να διαφυλάξει την ηρεμία των κατοίκων της από τις υπερβολές που συνοδεύουν αυτές τις νυχτερινές εξόδους –τις οποίες εκτιμούν ιδιαίτερα οι Βρετανοί τουρίστες– αποφάσισε να απαγορεύσει αυτές τις «περιοδείες».

Ο αντιδήμαρχος Ζντένεκ Χριμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπονται πλέον «οργανωμένες τουρνέ» στα μπαρ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Η Πράγα «αναζητά πιο καλλιεργημένους, πλουσιότερους τουρίστες (…) και όχι εκείνους που έρχονται για σύντομο χρονικό διάστημα μόνο για να μεθύσουν», εξήγησε ο συνάδελφός του, Γίρι Πόσπισιλ, μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Βάτσλαβ Στάρεκ, ο διευθυντής της ένωσης ξενοδοχείων και εστιατορίων της Τσεχίας, χαιρέτισε την απαγόρευση, δηλώνοντας πεπεισμένος ότι δεν θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

«Δεν θα απαγορευτεί σε κανέναν να πάει σε κάποια παμπ, όμως αυτές οι οργανωμένες τουρνέ κάθε βράδυ (…) δεν είναι απαραίτητες», σχολίασε, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο είχε πλέον εξελιχθεί σε «πρόβλημα για τους ντόπιους και τους άλλους τουρίστες».

Η πρωτεύουσα της Τσεχίας, μια πόλη 1,3 εκατ. κατοίκων, είναι δημοφιλής προορισμός για τους νεαρούς τουρίστες, εν μέρει και λόγω των μπαρ που διαθέτουν το αλκοόλ σε ασύγκριτα χαμηλή τιμή. Όπως και η Κρακοβία, στη νότια Πολωνία, η οποία έχει «καταληφθεί» από ένα ασταμάτητο κύμα μεθυσμένων επισκεπτών, σε σημείο που κάποιοι κάτοικοι έκαναν μήνυση στον δήμο.

Οι ξένοι επισκέπτες συμβάλλουν επίσης στη φήμη που έχει η τσέχικη μπίρα. Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία στατιστικής, κάθε Τσέχος (συμπεριλαμβάνονται και τα νεογέννητα) ήπιε 128 λίτρα μπίρας το 2023, ποσότητα που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Μετά την πανδημία της Covid-19 πάντως, παρατηρήθηκε μια τάση μείωσης της κατανάλωσης.

Σε ορισμένα εστιατόρια της Πράγας η μπίρα είναι φτηνότερη από το νερό και πολλές παμπ στο ιστορικό κέντρο –το οποίο έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco– πωλούν το μισό μπουκάλι της διάσημης, τοπικής μπίρας Plzen, σε τιμή χαμηλότερη των 3 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

