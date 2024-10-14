Λογαριασμός
Ισραήλ: Συνεδριάζει απόψε το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου για τα αντίποινα στο Ιράν

Το συμβούλιο συνεδριάζει για ακόμα μία φορά απόψε προκειμένου να συζητήσουν την απάντηση του Ισραήλ στην ιρανική πυραυλική επίθεση

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε στις 8:30 μ.μ. συμβούλιο ασφαλείας στο στρατιωτικό αρχηγείο της Kirya στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Times of Israel επικαλούμενο πληροφορίες από το γραφείο ενός από τους υπουργούς που συμμετέχουν. 

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι θα απαντήσει στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους πριν από δύο εβδομάδες.

