Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε στις 8:30 μ.μ. συμβούλιο ασφαλείας στο στρατιωτικό αρχηγείο της Kirya στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Times of Israel επικαλούμενο πληροφορίες από το γραφείο ενός από τους υπουργούς που συμμετέχουν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι θα απαντήσει στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους πριν από δύο εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.