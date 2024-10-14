Ένα υπόγειο συγκρότημα μήκους 800 μέτρων που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ ως κέντρο διοίκησης στο νότιο Λίβανο ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός.

Όπως δήλωσε ο δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι οι μαχητές της Χεζμπολάχ επρόκειτο να χρησιμοποιήσουν το υπόγειο κέντρο ως βάση για να περάσουν στο Ισραήλ και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι στρατιώτες της 8ης Ταξιαρχίας, υπό τη διοίκηση της 91ης Μεραρχίας, συνεχίζουν να διεξάγουν περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές βάσει ακριβών πληροφοριών στο νότιο Λίβανο. Κατά την έρευνά τους εντόπισαν την υπόγεια σήραγγα στο οποίο εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από ελικόπτερα, βλήματα όλμων, μοτοσικλέτες, χώρους διαμονής και μέσα για μακροχρόνιες διαμονές, συμπεριλαμβανομένης μιας κουζίνας εφοδιασμένης με τρόφιμα και προμήθειες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χεζμπολάχ σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα ως μέρος του σχεδίου εισβολής «Κατακτήστε τη Γαλιλαία» και σκόπιμα τα ενσωμάτωσε στο υπόγειο κέντρο διοίκησης κάτω από μια κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής στο υπόγειο συγκρότημα, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν μαχητή της Χεζμπολάχ που ήταν ενσωματωμένος εκεί, προσθέτουν οι IDF.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σχετικά με την επιχείρηση ότι «σχεδίαζαν, με αυτές τις μοτοσυκλέτες εδώ, να μπουν στο Kiryat Shemona, στο Yiftah, σε χωριά και θέσεις μέσα στο Ισραήλ και να κάνουν μια σφαγή. Ήταν εδώ μόλις πριν από λίγες μέρες».

