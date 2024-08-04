Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, που συνεδρίασαν μέσω βιντεοσύνδεσης για να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάλεσαν όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση, ανέφερε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι.

«Με τους εταίρους μας, εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τα πρόσφατα γεγονότα που απειλούν να οδηγήσουν σε ευρύτερη επέκταση της κρίσης στην περιοχή, αρχής γενομένης από τον Λίβανο» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ταγιάνι, η χώρα του οποίου ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της G7.

«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα παρεμπόδιζε την οδό του διαλόγου και της μετριοπάθειας και θα ενθάρρυνε μια νέα κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση της G7 ζητείται επίσης να επιτευχθεί μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί ενώ επαναλαμβάνεται η δέσμευση των χωρών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

