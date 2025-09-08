Νετανιάχου: «Θα περικυκλώσουμε τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι δράστες της επίθεσης»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «κυνηγούν και περικυκλώνουν» τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι δράστες της αιματηρής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ. Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Καλώντας την κατάσταση «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», σημείωσε ότι φέτος έχουν αποτραπεί εκατοντάδες επιθέσεις, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να αποτραπεί η σημερινή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτήρισε το πρωί «πολύ δύσκολο και επώδυνο», τονίζοντας ότι «αθώοι πολίτες, παιδιά και ενήλικες, δολοφονήθηκαν και τραυματίστηκαν με ψυχρή αιματοχυσία σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης». Πρόσθεσε ότι η επίθεση υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ «μάχεται κατά του απόλυτου κακού» και ότι «ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει τι αντιμετωπίζουμε».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν ότι ξεκίνησε ήδη το σχέδιο περικύκλωσης των χωριών από τα οποία εικάζουν ότι υπήρξε η βάση των δραστών της αιματηρής επίθεσης.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε «οποιαδήποτε στόχευση Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών».

Σε δήλωσή του τόνισε ότι καταδικάζει «όλες τις μορφές βίας και τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως προέλευσης», προσθέτοντας ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «κλειδί για τον τερματισμό του κύκλου βίας» στην περιοχή.

