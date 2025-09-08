ΗΠΑ προς Ευρώπη: Για να επιβάλλουμε κυρώσεις στον Πούτιν, σταματήστε να αγοράζετε ρωσικό φυσικό αέριο

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εάν θέλουν η Ουάσινγκτον να σκληρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το εμπόριο αυτό χρηματοδοτεί τη «πολεμική μηχανή» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, είπε στους Financial Times ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει αντ’ αυτού να αγοράζουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, βενζίνη και άλλα προϊόντα ορυκτών καυσίμων, ώστε να τηρήσουν τους όρους της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, η οποία καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ έως το τέλος του 2028.

«Εάν οι Ευρωπαίοι τραβούσαν μια γραμμή και έλεγαν: “Δεν πρόκειται να αγοράσουμε άλλο ρωσικό αέριο, δεν πρόκειται να αγοράσουμε ρωσικό πετρέλαιο”. Θα είχε αυτό θετική επιρροή στο να πιέσουν οι ΗΠΑ πιο επιθετικά με κυρώσεις; Απολύτως», είπε σε συνέντευξή του ενόψει των συνομιλιών με τον Ευρωπαίο ομόλογό του στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι είναι οικονομικά καλό για την Ευρώπη. Θέλετε να έχετε ασφαλείς προμηθευτές ενέργειας που είναι σύμμαχοί σας, όχι εχθροί σας… Ο άλλος λόγος είναι ένας τεράστιος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ, και πιστεύω και της ΕΕ, που είναι να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ρωσία χρηματοδοτεί την πολεμική της μηχανή από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και αν διακοπούν οι ευρωπαϊκές αγορές αυτών, συρρικνώνεται η οικονομία της».

Οι Βρυξέλλες πιέζουν την Ουάσινγκτον να επιβάλει πιο σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία για να αυξηθεί η πίεση στον Πούτιν, στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη απογοήτευση από την άρνηση της Μόσχας να δεχτεί προσωρινή εκεχειρία, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Κυριακή στο ABC ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία», εφόσον το ίδιο πράξει και η Ευρώπη.

Το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ σε ορυκτά καύσιμα το 2024, σύμφωνα με το think-tank Ember, ποσοστό μειωμένο από τα περίπου δύο πέμπτα όταν η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί αύξηση κατά 18% σε σύγκριση με το 2023, κυρίως λόγω περισσότερων αποστολών ρωσικού LNG.

Οι Βρυξέλλες καταρτίζουν νομικούς κανόνες για την κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2028, αν και το σχέδιο αντιμετωπίζει την αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν φθηνότερο αέριο μέσω αγωγών από τη Ρωσία.

Ο Ράιτ πρόκειται να συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιέργκενσεν, την Τετάρτη για να συζητήσουν τα σχέδια της ΕΕ για απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και για το πώς σκοπεύει να αγοράζει αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως. Θα συναντηθεί επίσης με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολλά από τα οποία έχουν ζητήσει αλλαγές στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ράιτ, που έχει επικριθεί από περιβαλλοντικές οργανώσεις ως «αρχηγός του fracking» (δηλαδή του σχιστολιθικού πετρελαίου) της κυβέρνησης Τραμπ και ως αρνητής της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ότι οι κλιματικοί κανονισμοί των Βρυξελλών και η «σταυροφορία» της για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050 αποτελούν μείζονα απειλή για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα της ΕΕ, ο Κανονισμός για το Μεθάνιο και η Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας θα δημιουργούσαν «τεράστιους νομικούς κινδύνους» για τις αμερικανικές εταιρείες που πουλούν ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη, εκτός εάν αυτές προβούν σε «μαζικές τροποποιήσεις», είπε.

«Όλες οι εμπορικές συνομιλίες θα κατέρρεαν αν η Ευρώπη ή οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν το μέρος της συμφωνίας που τους αναλογεί… οπότε πιστεύω ότι αυτοί οι κανονισμοί απειλούν σημαντικά τη δυνατότητα υλοποίησης της συμφωνίας που επιτεύχθηκε», είπε ο Ράιτ. «Ο στόχος του net zero το 2050 είναι απλώς μια κολοσσιαία καταστροφή… Πρόκειται για ένα τερατώδες πρόγραμμα φτωχοποίησης της ανθρωπότητας και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί».

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ διέταξε τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα, η οποία περιλαμβάνει τον στόχο του net zero.

Μερικές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες αντιτίθενται στην Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD), η οποία πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από το 2027 και θα απαιτεί από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές εταιρείες με σημαντικό κύκλο εργασιών στην ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι εφοδιαστικές τους αλυσίδες δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον περασμένο μήνα, η Exxon δήλωσε ότι ο κανονισμός απειλεί τις αμερικανικές εταιρείες με «συντριπτικές κυρώσεις» και ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ για να τον πολεμήσει.

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), το πρώτο παγκοσμίως «συνοριακό τέλος άνθρακα», πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο και θα επιβάλλει κόστος άνθρακα σε προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ, με βάση τις ενσωματωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τους. Ο κανονισμός της ΕΕ για το μεθάνιο, που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, θα εφαρμόσει σταδιακά αυστηρούς κανόνες στους εισαγωγείς LNG που επιδιώκουν να μειώσουν τις εκπομπές αυτού του αερίου που θερμαίνει τον πλανήτη.

Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει να απλοποιεί ορισμένες από τις κλιματικές νομοθεσίες υπό την πίεση της βαριάς βιομηχανίας και πολιτικών της δεξιάς. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αν η ΕΕ υποχωρήσει στις προσπάθειες απανθρακοποίησης, και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.