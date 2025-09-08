Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν δύο ένοπλοι φέρεται να επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και να ανοίγουν πυρ εναντίον των επιβατών στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom του Ισραήλ αναγνώρισε τους νεκρούς ως τρεις άνδρες περίπου 30 ετών, μία γυναίκα περίπου 50 ετών και έναν άνδρα περίπου 50 ετών. Εννέα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία μαζί με τρία άλλα τραυματισμένα από σπασμένα γυαλιά.

Σύμφωνα με το Channel 12, οι δύο δράστες της επίθεσης έπεσαν νεκροί όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς από έναν στρατιώτη και έναν ακόμη νεαρό άνδρα που ήταν οπλισμένος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Καρλ Γκούσταβ, σύμφωνα με εικόνες από το σημείο.

Terror #shooting in the Ramot neighborhood of #Jerusalem

At least 16 people reportedly injured and two terrorists neutralized. pic.twitter.com/dhF3Fj0Y4F — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 8, 2025

Επιπλέον, αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν ότι οι δράστες είναι Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη. Πιστεύεται ότι το ζευγάρι ξεκίνησε από χωριά στην περιοχή της Ραμάλα.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία προσθέτει ότι ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, Αβσαλόμ Πέλεντ, έφτασε στο σημείο μαζί με μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο των πυροβολισμών επιχειρούν επίσης άνδρες που ελέγχουν για πιθανά εκρηκτικά.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεξάγει αυτή τη στιγμή «αξιολόγηση της κατάστασης» με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.