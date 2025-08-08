Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων του Ισραήλ την Πέμπτη, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην απόφαση της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ταυτόχρονα, οικογένειες ομήρων διαμαρτυρήθηκαν έξω από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ, προειδοποιώντας ότι η κατάληψη της Γάζας θα είναι η «θανατική καταδίκη» των αγαπημένων τους προσώπων.

Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι απέκλεισαν την κυκλοφορία

Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι, γνωστοί και ως Χαρεντίμ, απέκλεισαν την κυκλοφορία στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ για περίπου τέσσερις ώρες την Πέμπτη, καθώς ακολούθησαν την έκκληση των ραβίνων τους να αντισταθούν κατά της νέας προσπάθειας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να στρατολογήσουν φοιτητές, δύο από τους οποίους συνελήφθησαν την Τετάρτη για αποφυγή στράτευσης.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη σκληροπυρηνική φράξια της Ιερουσαλήμ μετά τη σύλληψη των φοιτητών, συγκέντρωσαν τη σπάνια συμμετοχή και υποστήριξη ραβίνων από μεγάλες παρατάξεις των Χαρεντίμ.

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, αποκαλώντας τους «ναζί». Τρεις διαδηλωτές συνελήφθησαν επειδή πέταξαν πέτρες στην αστυνομία και άλλοι δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν για τον ίδιο λόγο στην οδό Μπαρ Λεβ της Ιερουσαλήμ, όπου τραυματίστηκε ένας αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla.

Οι δύο δρόμοι άνοιξαν αργότερα για την κυκλοφορία αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ένας αστυνομικός χτύπησε έναν διαδηλωτή, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αφού προφανώς έπεσε αναίσθητος, όπως μετέφερε ένας δημοσιογράφος των Times of Israel.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, κυρίως νεαροί άνδρες και αγόρια, είχαν προηγουμένως αποκλείσει τον κεντρικό κόμβο Μπαρ Ιλάν της Ιερουσαλήμ, όπου αξιωματικοί της συνοριακής αστυνομίας τους χτύπησαν με γκλομπ.

Ένας αστυνομικός γρονθοκόπησε έναν διαδηλωτή, ρίχνοντας το μαύρο καπέλο του στο έδαφος. Περίπου τέσσερις έφιπποι αστυνομικοί βρίσκονταν επίσης στη σκηνή καθώς η αστυνομία διέλυε τη διαμαρτυρία.

Demonstration moves to Bar Lev boulevard and Border Police officers with batons beat protesters blocking road to traffic pic.twitter.com/81TBgtu1Bv — charlie summers (@cbsu03) August 7, 2025

Αντιδράσεις και από οικογένειες ομήρων Τα σχέδια του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας προκάλεσαν την έντονη καταδίκη των οικογενειών των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στην περιοχή. Οικογένειες και υποστηρικτές των ομήρων διαμαρτυρήθηκαν στο Τελ Αβίβ και έξω από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, καθώς το υπουργικό συμβούλιο συζητούσε τα σχέδια για τη Γάζα, σύμφωνα με το BBC. Ορισμένοι διαδηλωτές αλυσοδέθηκαν μεταξύ τους και προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή θα είναι «θανατική καταδίκη» των αγαπημένων τους προσώπων. Οι οικογένειες συνεχίζουν να ζητούν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή όλων των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

