Προς κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού

Όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση Μπαϊρού οδεύει προς κατάρρευση. Απόψε διεξάγεται η ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας.Κρίσιμη η σημερινή μέρα μια κι ο Γάλλος πρωθυπουργός αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, πράγμα που δεν έκανε στην αρχή του διορισμού του τον Δεκέμβριο του 2024. Πρωτοφανές και επικίνδυνο για νέες πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία, αφού σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, με συνέπεια την πτώση της κυβέρνησής του. Έκδηλη είναι η αγωνία του γαλλικού λαού γύρω από το ερώτημα «που πηγαίνει η Γαλλία».



Σύμφωνα με την αναμενόμενη διαδικασία, η Βουλή θα συνέλθει στις 3:00 μ.μ όπου ενώπιον των βουλευτών ο Φρανσουά Μπαϊρού θα προσπαθήσει να πείσει μιλώντας για τη γενική πολιτική του. Ζητά εμπιστοσύνη από τους βουλευτές, πράγμα που ισοδυναμεί με την υποστήριξη της πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσει. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και για 4 περίπου ώρες, 11 παρεμβάσεις από τους επικεφαλής των κομμάτων.

Ο Μακρόν δεν έχει περιθώρια χρόνουΗ ψηφοφορία δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά με ψηφοδέλτια, οι δε βουλευτές θα κληθούν με αλφαβητική σειρά να καταθέσουν τα ψηφοδέλτια έξω από τα θεωρεία σε ειδικούς χώρους. Υπολογίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δοθεί γύρω στις 8:00 μ.μ. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο πρωθυπουργός υποχρεούται να υποβάλει την παραίτησή του και ο πρόεδρος Μακρόν να την αποδεχτεί, έχοντας όμως την δυνατότητα να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.Αυτή τη φορά, ο Μακρόν ΄δεν έχει περιθώρια χρόνου και θα πρέπει να διορίσει το ταχύτερο ένα νέο πρωθυπουργό, με δεδομένο ότι την Τετάρτη κινητοποιούνται οι «Ανυπότακτοι» του Μελανσόν με σύνθημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα».

