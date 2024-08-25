Το Ισραήλ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμυνθεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας που συνεκλήθη εκτάκτως μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ νωρίς το πρωί της Κυριακής με 320 ρουκέτες και drones στο βόρειο Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό πριν από περίπου τρεις εβδομάδες.

We are still operating to thwart real-time threats.



IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon. pic.twitter.com/j6E1WNwb4d August 25, 2024

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους και να συνεχίσουμε να τηρούμε έναν απλό κανόνα: Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε», δήλωσε.

Major Israeli Airstrikes are continuing against Hezbollah Targets in Southern Lebanon, with several Strikes seen moment ago near the Town of Zibqin. pic.twitter.com/931FfAUMVG — OSINTdefender (@sentdefender) August 25, 2024

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τρία άτομα σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ο ένας σε πλήγμα που στόχευε αυτοκίνητο στο χωριό Χιαμ και οι άλλοι δύο στο χωριό Τύρος.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα στις 6 το απόγευμα.

Κανονικά η συνάντηση στο Κάιρο

Αν και είναι ασαφές ποια τροπή θα πάρουν οι συζητήσεις στο Κάιρο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι παρά την κλιμάκωση με τον Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ -ο διευθυντής της Μοσάντ, ο αρχηγός της Shin Bet και ο διοικητής των IDF Νιτζάν Αλόν αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κάιρο αργότερα σήμερα για τη συνάντηση με τον διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν πληροφορίες για το χτύπημα της Χεζμπολάχ και έτσι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν οι εκτοξεύσεις, 100 μαχητικά από το Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τουλάχιστον 40 θέσεις στο νότιο Λίβανο καταστρέφοντας εκτοξευτές ρουκετών και πυραύλων που σύμφωνα με τους στρατιωτικούς στόχευαν όχι μόνο στον βορρά του Ισραήλ, αλλά κάποιοι από αυτούς είχαν ρυθμιστεί να εξαπολύσουν επιθέσεις και προς το κεντρικό Ισραήλ.

Από το χτύπημα της Χεζμπολάχ προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, είτε από τις ρουκέτες είτε από την αναχαίτιση των ρουκετών. Πληροφορίες για νεκρούς δεν υπάρχουν.

Το Ισραήλ για τις επόμενες 48 ώρες θα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, κυρίως στο βόρειο τμήμα.

Προς το παρόν φαίνεται πως αποφεύχθηκε μια ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά και την κίνηση εκτόνωσης από την πλευρά της Χεζμπολάχ, η οποία εδώ και περίπου 20 ημέρες προαναγγέλλει αντίποινα για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό. Πάντως, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για την πρώτη φάση της επίθεσής της κατά του Ισραήλ.

Ο ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε συντρίμμια κτιρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού έπειτα από χτύπημα του Ισραήλ, την Τρίτη 30 Ιουλίου.

Στις 8 Αυγούστου το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδιδε πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι η Χεζμπολάχ, και όχι το Ιράν, θα ήταν η πρώτη που θα εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ.

Επικαλούμενο δύο πηγές, το CNN ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται ολοένα και πιο έτοιμη να ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ «ανεξάρτητα» από μια αναμενόμενη απάντηση του Ιράν στις πρόσφατες δολοφονίες του Σουκρ και του Χανίγια.

Πηγή: skai.gr

