Ενθουσιασμένοι είναι οι ανθρωπολόγοι από μία μια τεράστια βραχογραφία που ανακαλύφθηκε στην Κολομβία, σε βραχώδη περιοχή της Serranía de la Lindosa.

Η βραχογραφία μήκους 13 χιλιομέτρων εντοπίστηκε από μια ομάδα Βρετανών και Κολομβιανών επιστημόνων το 2020 και χρονολογείται πριν από 12.600 με 11.800 χρόνια.

Η βραχογραφία, αν και τεράστια, ανακαλύφθηκε μόλις πριν από 4 χρόνια, λόγω της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή της Κολομβίας που βρέθηκε.

«Αυτές οι ζωγραφιές αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις ύπαρξης ανθρώπων στη δυτική Αμαζονία και χρονολογούνται πριν από 12.500 χρόνια», δήλωσε ο Μαρκ Ρόμπινσον, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και μέλος της εξερευνητικής ομάδας.

Τι απεικονίζουν οι ζωγραφιές.

Πάνω στον βράχο υπάρχουν χιλιάδες ζωγραφιές με κόκκινη ώχρα, που απεικονίζουν γεωμετρικά σχήματα, ανθρώπινες φιγούρες, αποτυπώματα χεριών, σκηνές κυνηγιού, φυτά, δέντρα και ζώα της σαβάνας.

Αν και δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς προσπαθούσαν να εκφράσουν αυτοί οι προϊστορικοί άνθρωποι, «οι ζωγραφιές ενισχύουν την κατανόησή μας για τη δύναμη των μύθων στις αυτόχθονες κοινότητες», δήλωσε ο Χοσέ Ιριάρτε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Κάποιες ζωγραφιές παρουσιάζουν υβρίδια ζώου και ανθρώπου, που οι μύθοι τους εξακολουθούν να ζουν σε κάποιες αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου.

Συνολικά, οι ερευνητές κατέγραψαν 3.223 ζωγραφιές χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρία με drone και συμβατικές φωτογραφικές τεχνικές. Πάνω από το 50% των εικόνων απεικονίζουν ζώα. Από τα 22 είδη ζώων που κατέγραψαν οι επιστήμονες, απουσιάζουν τα μεγάλα σαρκοβόρα αιλουροειδή, παρά την κύριαρχη θέση τους ως αρπακτικά στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Gizmodo - Φωτογραφίες: University of Exeter

Πηγή: skai.gr

