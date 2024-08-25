Συναγερμός στις ΗΠΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Σε ανοιχτή γραμμή ο Λευκός Οίκος με το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε από Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν επικοινωνία «επί μονίμου βάσεως» με το Ισραήλ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκαλάντ και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στην άμυνα του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Ο Όστιν «μίλησε με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για να συζητήσουν για την άμυνα του Ισραήλ κατά των επιθέσεων της Λιβανέζικης (Χεζμπολάχ)» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ενημέρωσή του για την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.

«Ο υπουργός Όστιν επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα του Ισραήλ κατά οποιωνδήποτε επιθέσεων από το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους και συμμάχους του» πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ήμασταν πολύ σαφείς στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ» διευκρίνισε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να εργάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα» σημείωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα ο Σον Σάβετ, εκπρόσωπος του αμερικανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικοινωνία επί μονίμου βάσεως με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους", υπογράμμισε ο ίδιος.

