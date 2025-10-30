«Το Ισραήλ έχει ακόμα δουλειά να κάνει στη Γάζα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δόκιμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1 στο νότιο Ισραήλ.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει ρητά να παραβιάζει την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρά πλήγματα όπως συνέβη τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα», είπε σε απειλητικό ύφος και συνέχισε: «Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο, για να απομακρύνουμε άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας».

Ήταν επικριτικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς κατά δυνάμεων του IDF.

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί», τόνισε με βεβαιότητα. «Αν το κάνουν ξένες δυνάμεις, καλώς. Αν δεν το κάνουν, θα το κάνουμε εμείς».

